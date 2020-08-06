В Эстонии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, четыре положительных результата поступило из Тартумаа, и по одному из Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Вильяндимаа и Вырумаа. В трех случаях уезд неизвестен. В случае Ида-Вирумаа речь идет о моряке с грузового судна Yara Nauma. Обстоятельства остальных заражений еще уточняются.

По состоянию на утро 6 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось девять пациентов. На искусственной вентиляции легких один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 395 пациентов, закончено 382 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 948 человек. Из них истории болезни 1479 пациентов закончены (75,7%), у 475 человек (24,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 122 000 тестов, из них 2124, то 1,7% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

В связи с распространением коронавируса на этой неделе Департамент здоровья с помощью своих частных медицинских партнеров вновь расширил возможности тестирования. В связи с этим произошли изменения в местах сдачи анализа на коронавирус в Тарту, Нарве и Пярну. Новые места предполагают большую приватность для тех, кого тестируют на COVID-19.

Начиная с 6 августа, в Нарве сдача анализов на коронавирус будет проводиться не в помещениях лаборатории SYNLAB, а в здании по адресу Яола, 20. Тестирование проводит фирма Corrigo.

С 7 августа в Пярну взятие пробы со слизистой носоглотки, вместо помещений SYNLAB, будет проходить на парковке Найстеранна с помощью Qvalitas Arstikeskus. Точный адрес — парковка Rannapark P1.

До 10 августа в Тарту тестирование будет проходить по адресу Ихасте, 7, на следующей неделе палатка для взятия проб на коронавирус с медперсоналом Qvalitas должна появиться на парковке по адресу Калда-теэ, 5.

Теперь в Тарту и Пярну тест можно сделать как прибыв на машине, так и пешком. Всех тех, кто хочет сдать анализы в Тарту, Нарве или Пярну, о новых местах тестирования оповестят созданные при SYNLAB и Medicum колл-центры.

Следующие две недели — это критическое для Эстонии время, в течение которого мы можем взять под контроль все вспышки, если будем вести себя ответственно. Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию. В многолюдных местах, особенно в закрытых помещениях, где нет возможности соблюдать дистанцию, рекомендуется носить маску. По возможности не ходите в такие места. Если вы больны, оставайтесь дома, даже если речь идет о легких симптомах. При любых симптомах следует подозревать коронавирус и связываться со своим семейным врачом. Семейным врачам дано распоряжение отправлять на тестирование всех, у кого подозревают COVID-19.

Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди в течение 15 минут находились друг от друга на расстоянии ближе двух метров.