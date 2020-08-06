Rus.Postimees организует Летнюю школу журналистики для молодежи в Таллинне и приглашает участвовать
С 24 по 28 августа 2020 года в Таллинне пройдет проект Летняя школа журналистики для молодежи, организованный Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге при партнерстве Rus.Postimees. В этом году Летняя школа состоится уже в четвертый раз. Регистрация – до 18 августа.
Для участников Школы обучение, питание и все мероприятия – за счет организаторов. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и уникальный опыт, который можно будет применить в школе, университете или при создании собственного блога или другого медиа. Участники Школы узнают о том, как создаются медиа, о профессии журналиста, и сами попробуют себя в этой роли. Многие выпускники прошлых Школ нашли себя в сфере медиа, поступили в вузы на специальности, связанные с журналистикой, рекламой, кино и дизайном, прошли стажировку в СМИ Эстонии или уже работают журналистами.
«Я пошла в Летнюю школу журналистики, чтобы оторваться от листания новостной ленты и узнать: кто выбирает для нас информацию, есть ли в Эстонии цензура и существует ли в прессе свобода слова. Школа превзошла все мои ожидания! Но появились новые вопросы. И тогда, чтобы получить на них ответ, я решила стать журналистом. Потому что репортер всегда получает ответ на свой вопрос», – рассказывает Ксения Федорова, выпускница проекта 2018 года и сегодня – летний репортер Rus.Postimees. Она советует сверстникам подать заявку, потому что в Летней школе, по ее словам, можно получить бесценный опыт: «Вам объяснят, как отличать fake news от статей с достоверной информацией, и многое многое другое. Этого не найти в туториалах на YouTube».
Обучение в Летней школе проведут известные профессиональные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. После окончания Летней школы у выпускников будет возможность публиковать свои материалы на Rus.Postimees.
Программа – даты и темы 2020:
24 августа: Печатный журналистский текст. Жанры журналистских текстов. Интервью – главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина
25 августа: Проверка достоверности фактов – в журналистике и повседневной жизни – Ника Алексеева, исследователь цифрового пространства в DFRLab (Латвия)
26 августа: Телевидение и видео-форматы. Как создавать видеосюжеты – Евгения Волохонская, журналист и редактор программ ETV+
27 августа: Медиа как бизнес. От медиа-стартапа с нулевым бюджетом до независимого медиа – Кирилл Артеменко, сооснователь и директор издания «Бумага» paperpaper.ru (Россия, онлайн-встреча)
Журналистика VS пиар. Маркетинг в медиа – Юлия Родина, руководитель маркетинговых проектов русскоязычных брендов медиаконцерна Postimees Grupp
28 августа: День в редакции портала Rus.Postimees, встреча с редакцией и главным редактором Rus.Postimees Олесей Лагашиной, представление работ участников Летней школы. Церемония вручения дипломов. Во второй половине дня – прием в Посольстве Швеции и встреча с выпускниками прошлых Летних школ.
Место проведения: Таллинн. Занятия будут проходить с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед и кофе-паузы.
Язык: обучение в Летней школе пройдет на русском языке.
Участники: 20 молодых людей из Таллинна в возрасте 14-17 лет, чьи заявки будут отобраны организаторами. В заявке нужно коротко описать свою мотивацию и интерес к журналистике и Летней школе.
Время подачи заявок: до 18 августа 2020 (включительно).
Подайте заявку – ЗДЕСЬ. Результаты отбора заявок будут объявлены 19 августа. Организаторы лично свяжутся с теми, кто будет отобран для участия в Летней школе.
«Три года назад я закончил Летнюю школу журналистики, в этом году я поступил на факультет журналистики и коммуникации, без первого не произошло бы второго. Когда я был в 10 классе, я понимал только одно – я гуманитарий. С точки зрения самоопределения в 15 лет это было уже много, но недостаточно для жизни. Самое мудрое, что тогда можно было делать – пробовать все и надеяться, что нащупаешь. Я так и делал. Добрался до школы журналистики, отучился всего лишь неделю и нашел себя», – описал свой опыт Геогргий Княжев, выпускник первой Летней школы в 2017 году, а сейчас – студент Baltic Film, Media, Arts and Communication School.
«В Летей школе были очень крутые преподаватели из разных областей журналистики: телевидение, новости, газета, онлайн-СМИ. И даже фактчекинг. Особенно важно, что после окончания Летней школы у нас была возможность применять свои знания на практике и публиковать стои статьи», – добавляет Марк Ефимов, выпускник прошлого года и летний репортер портала Limon.ee.
Цель Летней школы журналистики – дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов в Эстонии. Воплощение программы стало возможным благодаря поддержке и финансированию со стороны Шведского института и Посольства Швеции в Эстонии.
NB! В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от организаторов и ограничивающих формат проведения Летней школы, в программе Летней школы возможны некоторые изменения. Все отобранные участники будут своевременно извещены об изменениях.
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору программы Юлии Родиной (julia.rodina@postimeesgrupp.ee)