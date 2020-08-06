Rus.Postimees организует Летнюю школу журналистики для молодежи в Таллинне и приглашает участвовать

Для участников Школы обучение, питание и все мероприятия – за счет организаторов. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и уникальный опыт, который можно будет применить в школе, университете или при создании собственного блога или другого медиа. Участники Школы узнают о том, как создаются медиа, о профессии журналиста, и сами попробуют себя в этой роли. Многие выпускники прошлых Школ нашли себя в сфере медиа, поступили в вузы на специальности, связанные с журналистикой, рекламой, кино и дизайном, прошли стажировку в СМИ Эстонии или уже работают журналистами.

«Я пошла в Летнюю школу журналистики, чтобы оторваться от листания новостной ленты и узнать: кто выбирает для нас информацию, есть ли в Эстонии цензура и существует ли в прессе свобода слова. Школа превзошла все мои ожидания! Но появились новые вопросы. И тогда, чтобы получить на них ответ, я решила стать журналистом. Потому что репортер всегда получает ответ на свой вопрос», – рассказывает Ксения Федорова, выпускница проекта 2018 года и сегодня – летний репортер Rus.Postimees. Она советует сверстникам подать заявку, потому что в Летней школе, по ее словам, можно получить бесценный опыт: «Вам объяснят, как отличать fake news от статей с достоверной информацией, и многое многое другое. Этого не найти в туториалах на YouTube».

Обучение в Летней школе проведут известные профессиональные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. После окончания Летней школы у выпускников будет возможность публиковать свои материалы на Rus.Postimees.

Программа – даты и темы 2020:

24 августа: Печатный журналистский текст. Жанры журналистских текстов. Интервью – главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина

25 августа: Проверка достоверности фактов – в журналистике и повседневной жизни – Ника Алексеева, исследователь цифрового пространства в DFRLab (Латвия)

26 августа: Телевидение и видео-форматы. Как создавать видеосюжеты – Евгения Волохонская, журналист и редактор программ ETV+

27 августа: Медиа как бизнес. От медиа-стартапа с нулевым бюджетом до независимого медиа – Кирилл Артеменко, сооснователь и директор издания «Бумага» paperpaper.ru (Россия, онлайн-встреча)

Журналистика VS пиар. Маркетинг в медиа – Юлия Родина, руководитель маркетинговых проектов русскоязычных брендов медиаконцерна Postimees Grupp

28 августа: День в редакции портала Rus.Postimees, встреча с редакцией и главным редактором Rus.Postimees Олесей Лагашиной, представление работ участников Летней школы. Церемония вручения дипломов. Во второй половине дня – прием в Посольстве Швеции и встреча с выпускниками прошлых Летних школ.

Место проведения: Таллинн. Занятия будут проходить с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед и кофе-паузы.

Язык: обучение в Летней школе пройдет на русском языке.