Союз водных предприятий Эстонии предупреждает: используйте туалет и раковину по прямому назначению!

Количество городских отходов, попадающих на очистные сооружения, вызывает тревогу. К сожалению, общая канализация слишком часто используется вместо мусорного ведра.

«Во второй половине лета, когда начинается сезон консервирования, количество бытовых отходов в канализации увеличивается в геометрической прогрессии. Считается нормальным, что биоразлагающиеся материалы, такие как непригодные для использования помидоры и огурцы, стебли ягод, фруктовые очистки и так далее, могут быть выброшены в унитаз», - объясняет Пилле Аарма, генеральный директор Союза водных предприятий Эстонии.

Другие пищевые отходы также создают серьезные проблемы. На стенке трубы образуется слой жира, который постоянно растет, потому что к нему прилипают другие нетвердые частицы. В результате образуется большой сгусток, состоящий преимущественно из жира, который препятствует поступлению сточных вод на очистные сооружения.

По словам Пилле Аарма, нетрудно сделать вывод, что выброс отходов в канализацию вызывает засоры, и, что еще хуже, выход из строя или даже поломку насосов очистных сооружений. Поэтому Союз водных предприятий Эстонии просит соблюдать общие правила как использования канализации, так и обращения с отходами. Для сбора отходов имеются соответствующие контейнеры. В унитаз должны попадать только бытовые сточные воды!

Ватные палочки, гигиенические повязки, тампоны, подушечки для снятия макияжа, салфетки, презервативы, волосы, кофейную гущу, упаковки, пластмассовые изделия, лекарства, химикаты, носки, окурки и так далее нельзя выбрасывать в туалет. Пластиковые освежители, которые крепятся к унитазу, также не должны попадать в унитаз, так как они являются нерастворимыми в воде. Кроме того, кажущаяся безвредной бытовая бумага является частой причиной засоров, потому что она недостаточно быстро растворяется в воде.

Если вода больше не проходит по трубопроводу

- Сначала используйте горячую воду и вантуз для устранения засоров. Если горячей воде удается растопить застывший жир и с помощью вакуума, создаваемого вантузом, придать засору небольшой импульс, то в более легких случаях трубы могут быть очищены экологически чистым способом.

- В случае более серьезных засоров можно использовать химические очистители для труб, но следует помнить, что они содержат токсичные химические вещества, окончательное отделение которых также является сложным процессом для очистных сооружений сточных вод. Ради сохранения окружающей среды старайтесь избегать сильной бытовой химии.

- В более тяжелых случаях следует обратиться к компаниям по удалению засоров, имеющим опыт и методики для профессионального решения проблемы.