Чт, 6.08.2020
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Правительство отказало в эстонском гражданстве трем имеющим судимость лицам

Иллюстративное фото.

ФОТО: Райго Паюла

На заседании в четверг правительство приняло решение не предоставлять эстонское гражданство лицу, которое было подвергнуто уголовному наказанию семь раз.

Второй ходатайствующий о получении гражданства был трижды наказан в уголовном процессе и один раз за проступок. Третье лицо было наказан один раз за уголовные преступления и шесть раз за проступки.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство Эстонии не предоставляется лицу, совершившему преступление, за которое он или она были приговорены к лишению свободы на срок более одного года и наказание которого не истекло, а также неоднократно обвинялось в рамках уголовного процесса за умышленные преступления.

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