Правительство отказало в эстонском гражданстве трем имеющим судимость лицам

Второй ходатайствующий о получении гражданства был трижды наказан в уголовном процессе и один раз за проступок. Третье лицо было наказан один раз за уголовные преступления и шесть раз за проступки.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство Эстонии не предоставляется лицу, совершившему преступление, за которое он или она были приговорены к лишению свободы на срок более одного года и наказание которого не истекло, а также неоднократно обвинялось в рамках уголовного процесса за умышленные преступления.