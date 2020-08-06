Правительство отказало в эстонском гражданстве трем имеющим судимость лицам

На заседании в четверг правительство приняло решение не предоставлять эстонское гражданство лицу, которое было подвергнуто уголовному наказанию семь раз.
Второй ходатайствующий о получении гражданства был трижды наказан в уголовном процессе и один раз за проступок. Третье лицо было наказан один раз за уголовные преступления и шесть раз за проступки.
Согласно Закону о гражданстве, гражданство Эстонии не предоставляется лицу, совершившему преступление, за которое он или она были приговорены к лишению свободы на срок более одного года и наказание которого не истекло, а также неоднократно обвинялось в рамках уголовного процесса за умышленные преступления.
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