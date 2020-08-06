Samsung вывел на рынок обновленные смарт-часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники с шумоподавлением Galaxy Buds Live

Новые смарт-часы изготовлены из высококачественных материалов: нержавеющей стали, титана и натуральной кожи. Часы обладают знакомым по прошлым моделям Samsung вращающимся кольцом, позволяющим быстро и с удобством выполнять все нужные действия.

«Рынок носимых устройств – таких как часы и наушники – уверенно растет, и они стали совершенно привычными для огромного количества людей. Поэтому Samsung соединил в своих новых продуктах дизайн высшего уровня, технологические инновации и интуитивные возможности использования. Все устройства компании быстро и без каких-либо проблем подключаются к экосистеме Samsung, что делает их использование очень удобным», - прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

В продажу поступят две модели выполненных из нержавеющей стали часов Galaxy Watch3: варианты с 41 мм и 45 мм циферблатом. Обе модели доступны и с поддержкой LTE. Предлагаются часы черного, серебристого и бронзового цветов. Позднее на отдельных рынках появятся и изготовленные из титана Galaxy Watch3.

45 мм модель при наличии большего экрана на 14% тоньше, на 8% меньше и на 15% легче, чем предшествующие Galaxy Watch – носить новое устройство еще комфортнее. Часы по-прежнему оснащены ярким красочным экраном Super AMOLED и всеми функциями для повседневной деятельности. Часы обладают оптическим и электрическим пульсометром, а также располагают 8 ГБ памяти, куда при желании можно загрузить музыку и, отправляясь на пробежку, оставить телефон дома, если наушники подсоединены к часам.

В часах по-прежнему можно выбрать более 30 режимов тренировки, а поскольку после усердной тренировки необходимо хорошо отдохнуть, для повышения эффективности тренировок Samsung улучшил режим мониторинга и анализа качества сна. Как и прошлые модели, смарт-часы автоматически определяют тип тренировки: например, бег, езда на велосипеде или гребля. Часы соответствуют уровню водонепроницаемости 5ATM, что позволяет носить их и во время тренировок в воде.

Galaxy Buds Live. ФОТО: Samsung

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live отличаются от своих предшественников прежде всего формой. Наушники нового дизайна прячутся в ухе, выглядят скромнее и эстетичнее, не делая при этом никаких скидок в части качества звука.

Сконструированные в сотрудничестве с AKG наушники Galaxy Buds Live обладают 12 мм динамиками и бас-каналом. Наушники отличаются активным шумоподавлением открытого типа (ANC), позволяющим заглушать фоновые звуки – например, автомобилей или стиральной машинки – но при этом пропускают звуки ведущихся неподалеку разговоров. Активное шумоподавление открытого типа ликвидирует до 97% низкочастотных фоновых шумов.

Аккумулятор Galaxy Buds Live держит заряд до 6 часов, а зарядный чехол обеспечивает еще до 15 часов работы. В результате на одной зарядке можно слушать музыку или говорить по телефону до 21 часа. Всего пятиминутной зарядки достаточно, чтобы наушники могли работать в течение одного часа.

Технические характеристики

Galaxy Watch3 Цвет Нержавеющая сталь: бронзовый, черный, серый Титан: черный Материал Корпус из нержавеющей стали с кожаным ремешком Корпус из титана с металлическим ремешком Габариты и вес 45 мм: 45 x 46.2 x 11.1 мм, 53.8 г (нержавеющая сталь) / 43 г (титан) 41 мм: 41 x 42.5 x 11.3 мм, 48.2 г (нержавеющая сталь) *без ремешка Экран 45 мм: 1.4” (34 мм) / 41 мм: 1.2” (30 мм) 360 x 360 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX Аккумулятор 45 мм: 340 мАч / 41 мм: 247 мАч Беспроводная зарядка WPC Процессор Двухъядерный Exynos 9110 1.15 ГГц Операционная система Tizen Based Wearable OS 5.5 Память 1 ГБ RAM + 8 ГБ места для записи Интерфейсы LTE*, Bluetooth v5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo *LTE-совместимость доступна только у моделей с поддержкой LTE Сенсоры Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, оптический пульсометр, электрический пульсометр Защита 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Режим работы Android: Android 5.0↑, RAM 1.5 ГБ↑ / iOS: iPhone 5↑, iOS 9.0↑

Galaxy Buds Live Габариты и вес Наушники: 16.5 x 27.3 x 14.9 мм, 5.6 г Зарядный чехол: 50 x 50.2 x 27.8 мм, 42.2 г Динамик 12 мм динамик Микрофоны 3 микрофона (2 внутренних + 1 внешний) Аккумуляторы Наушники: 60 мАч Зарядный чехол: 472 мАч Время воспроизведения стрима музыки[1] 6 часов / всего 21 час (ANC или Bixby Voice Wake-up АКТИВНЫ) 5.5 часов / всего 20 часов (ANC или Bixby Voice Wake-up АКТИВНЫ) 8 часов / всего 29 часов (ANC и Bixby Voice Wake-up НЕ АКТИВНЫ) Время разговора22 4.5 часа / всего 17 часов (ANC активна) 5.5 часов / всего 19 часов (ANC не активна) Зарядка 1 час воспроизведения после 5-минутной быстрой зарядки[2] Беспроводная Qi-сертифицированная зарядка Совместимость Bluetooth v5.0 Кодек: Scalable (собственный Samsung), AAC, SBC Сенсоры Акселерометр, инфракрасный, датчик Холла, датчик касания, датчик силы зажима, VPU (Voice Pickup Unit) Режим работы[3] Android: Android 5.0↑, RAM 1.5 ГБ↑ / iOS: iPhone 7↑, iOS 10.0↑ Водонепроницаемость IPX2