В Эстонии появилась новая политическая сила

Члены двух партий предложили более сотни различных наименований, за которые голосовали в пяти турах выборов, и название «Эстонская партия будущего» победило с перевесом в 19 пунктов. Всего в последнем туре голосования приняли участие 12,7 процента членов двух партий, которые выбирали между десятью наименованиями.

«Члены обеих партий выбрали хорошее и подходящее название для новой совместной партии, потому что я осмелюсь сказать, что обе стороны хотят активно формировать будущее Эстонии, а не столько придерживаться существующего и вносить небольшие изменения, - сказал кандидат в премьер-министр от партии Богатство жизни Тоомас Трапидо. - Ясно, что это не может остаться навсегда, но мы начнем искать новое наименования только тогда, когда Эстония станет действительно устойчивым и подлинно гражданским обществом».

«Тот, кто не помнит прошлое, живет без будущего. Мы помним прошлое. Но мы не хотим жить в нем. Мы хотим вместе создать лучшее будущее, основываясь на ранее приобретенных знаниях и понимании. Традиции. Все новое - давно забытое старое, - заявил член правления Свободной партии Хейаки Лилль. - Период переговоров между правлениями двух партий закончился. Теперь пора дать членам партий право решать. 20 августа мы узнаем, окупились ли наши совместные усилия. Будущее в наших руках!»

Время совместного пленума партии Богатство жизни и Свободной партии запланировано на 20 августа в Тарту, но поскольку в университетском городке разразилась вспышка вируса, возможно, что возникнет необходимость провести мероприятие в другом городе.