В Ласнамяэ выставлен на продажу выдающий себя за квартиру очень странный объект

Оказывается, это вовсе даже гаражный бокс, переоборудованный для общения с друзьями, написано в объявлении. В общем, такая своеобразная мужская берлога. Стоит этот то ли гараж, то ли комната 22 500 евро.

Превращенный в комнату гаражный бокс по адресу Выйдуйооксу, 7. ФОТО: KV.EE

В комнате-гараже имеется обогрев пола, и температуру можно регулировать по собственному желанию. Смонтированы полки для хранения, так что гараж можно использовать и как кладовку. Интимное освещение придают помещению LED-светильники, управлять интенсивностью которых можно как с помощью настенного выключателя, так и пультом.

"Дом" снаружи. Правда, уютно? ФОТО: KV.EE

В гараже нет ни воды, ни туалета, что делает проведение в нем встреч с друзьями в течение продолжительного времени весьма проблематичным.

Гаражные боксы недалеко от Лаагна-теэ, один из которых продается как квартира. ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.