В Ласнамяэ выставлен на продажу выдающий себя за квартиру очень странный объект

В Ласнамяэ, по адресу Выйдуйооксу, 7 продается комната площадью 17 квадратных метров. Также в объявлении сказано, что территория огорожена и постоянно включены камеры наружного наблюдения, сообщает Kodustiil.
Оказывается, это вовсе даже гаражный бокс, переоборудованный для общения с друзьями, написано в объявлении. В общем, такая своеобразная мужская берлога. Стоит этот то ли гараж, то ли комната 22 500 евро.
В комнате-гараже имеется обогрев пола, и температуру можно регулировать по собственному желанию. Смонтированы полки для хранения, так что гараж можно использовать и как кладовку. Интимное освещение придают помещению LED-светильники, управлять интенсивностью которых можно как с помощью настенного выключателя, так и пультом.
В гараже нет ни воды, ни туалета, что делает проведение в нем встреч с друзьями в течение продолжительного времени весьма проблематичным.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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