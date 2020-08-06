Чт, 6.08.2020
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  • В Ласнамяэ выставлен на продажу выдающий себя за квартиру очень странный объект

В Ласнамяэ выставлен на продажу выдающий себя за квартиру очень странный объект

Таинственный свет LED-лампочек в загадочной "квартире"

ФОТО: KV.EE

В Ласнамяэ, по адресу Выйдуйооксу, 7 продается комната площадью 17 квадратных метров. Также в объявлении сказано, что территория огорожена и постоянно включены камеры наружного наблюдения, сообщает Kodustiil. 

Оказывается, это вовсе даже гаражный бокс, переоборудованный для общения с друзьями, написано в объявлении. В общем, такая своеобразная мужская берлога. Стоит этот то ли гараж, то ли комната 22 500 евро.

Превращенный в комнату гаражный бокс по адресу Выйдуйооксу, 7.

ФОТО: KV.EE

В комнате-гараже имеется обогрев пола, и температуру можно регулировать по собственному желанию. Смонтированы полки для хранения, так что гараж можно использовать и как кладовку. Интимное освещение придают помещению LED-светильники, управлять интенсивностью которых можно как с помощью настенного выключателя, так и пультом.

"Дом" снаружи. Правда, уютно?

ФОТО: KV.EE

В гараже нет ни воды, ни туалета, что делает проведение в нем встреч с друзьями в течение продолжительного времени весьма проблематичным. 

Гаражные боксы недалеко от Лаагна-теэ, один из которых продается как квартира.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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