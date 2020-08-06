Оборот турбюро Estravel упал в четыре раза

По сравнению с июнем этого года, продажи в июле все же выросли на 50 процентов. Из общего объема продаж 47 процентов или 700 000 евро составили полностью автоматизированные онлайн-продажи, а 53 процента или 800 000 евро - продажи через консультантов по путешествиям, сообщило турбюро.

По словам исполнительного директора Estravel Анне Самлик, частные клиенты путешествуют все смелее. «Если обычно продажи Estravel в Эстонии физическим и юридическим лицам составляли 50 на 50, в июле этого года доля физических лиц составила целых две трети - 67 процентов», - отметила она.

Продажи пакетов в июле были в пять раз, а авиабилетов в десять раз ниже, чем за тот же период прошлого года.