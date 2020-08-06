Видео ⟩ Велогонщик из Нидерландов выиграл этап "Тура Польши" ценой тяжелейшей травмы

Голландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате аварии, которая произошла во время спурта в финишном створе первого этапа велогонки "Тур Польши", прошедшего в городе Катовице, пишет Newsru.
Якобсена в борьбе за лидерство толкнул один из конкурентов и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, все же выиграв гонку.
Пострадавший спортсмен команды Deceuninck-Quick Step был экстренно госпитализирован на вертолете и введен в искусственную кому. Его состояние оценивается как тяжелое, однако врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.
Авария, виновником которой стал Дилан Груневеген из Jumbo-Visma, вызвала завал. В нем пострадали еще несколько участников гонки.
Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.— NOS Sport (@NOSsport) August 5, 2020
Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.
Meer → https://t.co/dJU0vqPc83 pic.twitter.com/KL1VAvFXES
Груневеген из-за нарушения правил был лишен победы на этапе и дисквалифицирован. Победителем был объявлен Якобсен.
Ровно год назад на "Туре Польши" произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу и был госпитализирован, после чего скончался.