Чт, 6.08.2020
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  • Велогонщик из Нидерландов выиграл этап "Тура Польши" ценой тяжелейшей травмы

Видео ⟩ Велогонщик из Нидерландов выиграл этап "Тура Польши" ценой тяжелейшей травмы

Инцидент во время велогонки в Польше.

ФОТО: Andrzej Grygiel/EPA

Голландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате аварии, которая произошла во время спурта в финишном створе первого этапа велогонки "Тур Польши", прошедшего в городе Катовице, пишет Newsru.

Якобсена в борьбе за лидерство толкнул один из конкурентов и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, все же выиграв гонку.

Пострадавший спортсмен команды Deceuninck-Quick Step был экстренно госпитализирован на вертолете и введен в искусственную кому. Его состояние оценивается как тяжелое, однако врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Авария, виновником которой стал Дилан Груневеген из Jumbo-Visma, вызвала завал. В нем пострадали еще несколько участников гонки.

Груневеген из-за нарушения правил был лишен победы на этапе и дисквалифицирован. Победителем был объявлен Якобсен.

Ровно год назад на "Туре Польши" произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу и был госпитализирован, после чего скончался.

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