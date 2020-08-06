Чт, 6.08.2020
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  • Мошенники выманили у жертвы из Ида-Вирумаа 10 000 евро

Мошенники выманили у жертвы из Ида-Вирумаа 10 000 евро

Мошенник. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

5 августа в Нарвском отделении полиции было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что 16 июля жертве поступил звонок с просьбой загрузить программу AnyDesk на свой компьютер, в результате чего материальный ущерб составил 10 000 евро. 

После того, как потерпевший загрузил программу AnyDesk на свой компьютер, с его банковского счета пропали 4 000 евро, еще 6 000 евро были отправлены на инвестиции. Первоначальный материальный ущерб составляет 10000 евро.

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