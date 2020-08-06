В июле в водоемах Эстонии утонули девять человек

По данным Спасательного департамента, в июле в водоемах Эстонии утонули 9 человек, это столько же, сколько было в июле прошлого года.
В четырех случаях в июле этого года в качестве причины того, что человек утонул, подозревают опьянение, однако, по словам пресс-секретаря департамента, это еще требует уточнения, В июле прошлого года из девяти утонувших нетрезвыми были шестеро.
В июле позапрошлого года утонули 13 человек, из них шестеро находились в состоянии алкогольного опьянения.
За семь месяцев этого года утонули 44 человека.