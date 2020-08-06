Чт, 6.08.2020
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  • В июле в водоемах Эстонии утонули девять человек

В июле в водоемах Эстонии утонули девять человек

Учения по спасению утопающих. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

По данным Спасательного департамента, в июле  в водоемах Эстонии утонули 9 человек, это столько же, сколько было в июле прошлого года. 

В четырех случаях в июле этого года в качестве причины того, что человек утонул, подозревают опьянение, однако, по словам пресс-секретаря департамента, это еще требует уточнения, В июле прошлого года  из девяти утонувших нетрезвыми были шестеро.

В июле позапрошлого года утонули 13  человек, из них шестеро находились в состоянии алкогольного опьянения.

За семь месяцев этого года утонули 44 человека. 

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