ФОТО ⟩ МуПо обнаружила в заброшенном здании в Таллинне следы таинственных жильцов

На окраине Таллинна пустует многоэтажный дом, ставший предметом судебного разбирательства. Судебный процесс затянулся, и дом оставался пустым дольше, чем на это рассчитывал собственник. Естественно, пустующий дом является лакомым кусочком для самой разнообразной публики: наркоманов, подростков, хулиганов и непрошеных жильцов, которых в англоязычных странах называют сквоттерами. Эти ищущие не сколько приключений, сколько бесплатного жилья люди захватывают пустые здания и чувствуют себя там как дома.

Судя по всему, захаживают сюда и мастера граффити, чьи произведения покрывают все новые и новые стены дома. Как только одну дверь заколачивают, вандалы находят другой вход.

Несмотря на то, что МуПо регулярно осматривает здание как днем, так и поздно ночью, обнаружить там людей не удавалось. Но несколько дней назад возникла небольшая странность: задняя дверь дома была открыта, а затем внезапно оказалась закрытой. Как будто кто-то проник в дом и аккуратно закрыл за собой дверь.

Заброшенный дом в Таллинне. ФОТО: Mupo

Во время очередного планового осмотра инспекторы МуПо обнаружили на четвертом этаже уютную комнату - на полу расстелена чистая синяя ткань, на кроватях лежали матрасы, застеленные простынями, чистые шерстяные одеяла, а главное - белоснежные подушки!

Уютная комнатка в заброшенном доме в Таллинне. ФОТО: Mupo

На стены сквоттеры прикрепили собранные со всего дома плакаты и афиши, создав своеобразную картинную галерею.

Заброшенный дом в Таллинне. ФОТО: Mupo

У инспекторов были основания полагать, что дверь закрывалась, когда «жильцы» находились дома. Когда они уходили, то просто прикрывали за собой дверь, но запереть ее снаружи не могли.

По сравнению с остальными захламленными помещениями обжитая комната находится в хорошем состоянии - кровати всегда образцово заправлены, на столе лежит Библия на русском языке. В комнате нет бутылок с алкоголем, окурков и мусора. Дверь в комнату также снабжена навесным замком, предотвращающим проникновение посторонних.

Встретятся ли инспекторы Муниципальной полиции с непрошенными жильцами и дома и чем закончится эта история?