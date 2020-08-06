Андрес Херкель: кто отвечает за происходящее в соцсетях?

Официальные отношения многих стран и организаций все больше развиваются через социальные сети. Twitter, Facebook и Youtube – это первые каналы, где сообщают о новых инициативах. Традиционные блоги – это уже старомодные «игровые площадки длинных мыслей». Козырем социальных сетей является скорость, а не заслуживающая доверия информация.

Когда председатель Европейского совета Шарль Мишель утром 21 июля написал в Twitter одно слово «Deal!», это означало ни много, ни мало – Европа уцелела и в состоянии о чем-то договориться. Быстрее и яснее сообщить об этом было невозможно.

Во многих странах социальные сети все больше заменяют собой газеты и новостные порталы, поскольку независимых национальных СМИ или нет вообще, или они закрылись по причине нехватки денег. Для правительств всемирная социальная сеть оказывается удобным партнером. Или, что говорить о борьбе с глобализмом, если его противники сами ведут свою подстрекательскую деятельность на платформах социальных сетей? Проще работать там, где нет критических фильтров.

Не исключено, что когда-то потом нынешний век социальных сетей покажется нам эпохой глупостей и законов джунглей. Поэтому еще важнее задать себе вопрос, где мы находимся, и что будет дальше?

Австралия не является ни маленькой, ни слабой страной. Напротив, она достаточно самоуверенна, чтобы противостоять гигантским социальным сетям. Чиновничий аппарат, который регулирует конкуренцию, считает, что крупные интернет-фирмы должны делиться с государственными СМИ теми доходами, которые они зарабатывают благодаря новостному контенту, передаваемому на своих платформах.

Поскольку местные производители новостей потеряли большую часть дохода от рекламы из-за мировых платформ, они хотят его вернуть главным образом с Google и Facebook. Эти две корпорации зарабатывают на австралийском рынке в год шесть миллиардов австралийских долларов и минимум десять процентов этой суммы должны отдавать местным СМИ.

Обе корпорации считают требование абсурдным, даже основанным на ложных фактах. Договор о добровольном разделе дохода явно утопичен.

Другим путем идет Турция. Президент Эрдоган не обеспокоен доходами, без которых остаются свободные СМИ из-за Facebook. Его волнует скорее то, что платформы соцсетей все еще свободны.

Был представлен законопроект, согласно которому Twitter, Facebook и Youtube в дальнейшем должны зарегистрировать себя в Турции или назначить представителя, который отвечает по правовым и налоговым вопросам. Турция хочет иметь полный контроль над этими фирмами, в том числе цензурировать передаваемый контент. Предположительно такую инициативу спровоцировали оскорбляющие семью Эрдогана публикации в Twitter, из-за чего ряд людей были арестованы.