Зараженные коронавирусом финны побывали на острове Муху

Курессаареская больница сообщила, что 2 августа в 15.15 на остров Муху паромом прибыли двое зараженных коронавирусом финнов. Они посещали туристический хутор.

Издание Saarte Hääl писало, что финны прибыли на остров Муху на пароме. Из Куйвасту они направились в деревню, где пообедали в кафе Muhuriito. Также они посещали магазин Liiva Konsum.

Как удалось выяснить Департаменту здоровья, финны прибыли на остров Муху из деревни Нехату (Пярнумаа), где находились на праздновании дня рождения. На мероприятии присутствовало 80 финнов и трое жителей Эстонии. По приезде на остров Муху они еще не знали, что могут быть заражены вирусом. Только в воскресенье они узнали, что в Финляндии один из их соседей по квартире сдал положительный тест на коронавирус.

В понедельник они вернулись на материк на пароме. Всю дорогу они провели в салоне автомобиля. Затем они отправились в Северо-Эстонскую региональную больницу в отделение экстренной медицины, где им был сделан тест на Covid-19, который дал положительный результат.

«Причин для паники нет, но людям стоит внимательно следить за состоянием своего здоровья на предмет появления симптомов заболевания», - сообщили в больнице Курессааре.