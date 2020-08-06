Опасно для жизни: Силы обороны обратились к грибникам с напоминанием

Силы обороны и Кайтселийт проводят обучение на полигонах в течение всего года, а это значит, что даже летом и осенью, когда люди идут в лес по грибы и ягоды, а также гулять и проводить свободное время на природе, могут быть ограничения передвижения из-за учений. При отсутствии тренировок Силы обороны не препятствуют передвижению по полигонам.

Чтобы люди случайно не попали на полигоны Сил обороны, границы полигонов обозначены столбиками с бело-красной или желто-красной полосами. У каждого столбика есть черная стрелка, указывающая, какая половина столбика находится в тренировочной зоне. На некоторых столбиках также есть указание, что это полигон и его контактный телефонный номер.

Во время стрельб, взрывных работ и других опасных для жизни действий на флагштоках полигонов Сил обороны поднимаются красные флаги; заграждения на подъездных путях закрываются и при необходимости на местности размещаются группы безопасности, приказы которых в целях обеспечения безопасности нужно выполнять.

Информационные табло у въездов показывают, когда на полигоне проводятся занятия и могут ли они быть опасными. Информация об учениях также передается в местным самоуправлениям, и вся важная информация всегда доступна в интернете по адресу www.mil.ee/harjutvaljad.