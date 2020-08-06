Скоро грянет буря: WADA выразило обеспокоенность сменой руководства РУСАДА

Наблюдательный совет РУСАДА в среду рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос об увольнении Гануса за "нарушения корпоративных процедур". Ранее был опубликован аудиторский отчет, выявивший "существенные нарушения финансовой деятельности" РУСАДА, позиция которого в вопросе допинговых нарушений в России идет вразрез с политикой государственных ведомств. Аудит был инициирован учредителями РУСАДА - Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

"Рекомендация набсовета РУСАДА об увольнении Гануса поставила дополнительные очень важные вопросы относительно юридического процесса, который был соблюден, и мотивов, стоящих за рекомендацией", - заявляет международное агентство.

WADA намерено запросить у российских властей разъяснения и рассмотрит возможность принятие дальнейших решений, напомнив, что условием окончательного восстановления РУСАДА является соблюдение независимости национального антидопингового агентства и отсутствие любого вмешательства в его дела.

Сам Ганус также отреагировал на новости о своей грядущей отставке, назвав безосновательными обвинения в его адрес.

"Я профессионал в своем деле. Члены набсовета приняли то решение, за которое им придется отвечать. Они рекомендовали меня отстранить, я не понял на основании чего. Тот аудиторский отчет мы оспариваем, возникает много вопросов", - сказал Ганус "Интерфаксу".

Он также отметил, что ход восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной легкоатлетической ассоциации и Союза биатлонистов России в Международном союзе биатлонистов после его увольнения может быть затруднен и "все может быть отброшено назад".

В Twitter гендиректор опубликовал "Песню о Буревестнике" Максима Горького, предрекая грядущие потрясения, которые обрушатся на прячущихся в утесах жирных и глупых пингвинов.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил о своем несогласии с выводами аудиторов. Он отвергал обвинения в коррупции и предполагал, что "недоброжелатели из верхних эшелонов" инициировали попытки дискредитации агентства и его лично. Сайт с доводами Гануса подвергся хакерской атаке, а сам гендиректор всерьез опасается крайнего варианта развития событий, при котором он будет физически ликвидирован спецслужбами РФ, разделив судьбы своих предшественников на этом посту.