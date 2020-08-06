Коронавирус в Hesburger: Департамент здоровья просит посетителей этого ресторана следить за своим здоровьем

По словам руководителя по связям с общественностью Вильяндиской горуправы Кристы Кулль, согласно данным Департамента здоровья, зараженный человек был на работе с 28 июля по 4 августа. Помимо него, пробы взяты у еще одного сотрудника, у которого подозревают COVID-19.

«Для паники нет причины, но мы просим людей, которые посещали этот общепит вс 28 июля по 4 августа, следить за своим здоровьем и при ухудшении самочувствия обращаться к семейному врачу», - передала Кулль слова Департамента здоровья.

Глава Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт подтвердила, что в конце июля и в начале августа носитель вируса был на работе. Лухт не стала уточнять, обслуживает ли этот человек клиентов или является поваром, который не имеет прямого контакта с посетителями.

Сейчас Департамент здоровья устанавливает контакты зараженного. «У нас есть призыв к жителям Вильяндимаа: будьте внимательны и следите за своим здоровьем. Пожалуйста, при легких симптомах заболевания оставайтесь дома и быстро обратитесь к семейному врачу», - подчеркнула Лухт.

Вильяндиский Hesburger этот случай не комментирует. Руководитель Uku keskus Кристель Мийлен не располагала информацией о зараженном. Какие шаги последуют в центре, в котором находится Hesburger, она не смогла сказать. «Мы учтем рекомендации Департамента здоровья, чтобы у нас было безопасно настолько, насколько это возможно», - заверила Мийлен.

Последний раз в Вильянди коронавирус был выявлен у двух иностранных рабочих. 25 июля Департамент здоровья сообщил, что положительный тест сдал работающий в Эстонии гражданин Польши, а 28 июля выяснилось, что носителем вируса является прибывший спецрейсом с Украины иностранный рабочий.