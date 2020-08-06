Чт, 6.08.2020
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  • С пятницы в научном центре AHHAA в Тарту посетители должны быть в защитных масках

С пятницы в научном центре AHHAA в Тарту посетители должны быть в защитных масках

Ahhaa majamakett targa Tartu näituselt, loodud lasertehnoloogia abil.

ФОТО: Kristjan Teedema

С пятницы, 7 августа, на входе в научный центр AHHAA всем посетителям от семи лет и старше будут выдавать защитные маски. Во время посещения центра в случае необходимости маску можно будет заменить на новую, передает Rus.ERR.

По словам председателя правления AHHAA Андреса Юура, в связи с нововведением билеты в центр для всех гостей старше семи лет станут дороже на 50 центов. Эта сумма частично покроет расходы предприятия на защитные маски и средства дезинфекции.

В центре одновременно смогут находиться максимально 500 человек.

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