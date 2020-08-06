С пятницы в научном центре AHHAA в Тарту посетители должны быть в защитных масках

С пятницы, 7 августа, на входе в научный центр AHHAA всем посетителям от семи лет и старше будут выдавать защитные маски. Во время посещения центра в случае необходимости маску можно будет заменить на новую, передает Rus.ERR.
По словам председателя правления AHHAA Андреса Юура, в связи с нововведением билеты в центр для всех гостей старше семи лет станут дороже на 50 центов. Эта сумма частично покроет расходы предприятия на защитные маски и средства дезинфекции.
В центре одновременно смогут находиться максимально 500 человек.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!