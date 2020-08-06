Бывшее здание КГБ в Риге планируют продать на аукционе

Электронный аукцион будет проходить с 13 августа по 14 сентября. Согласно оценке VCG ekspertu grupa, начальная цена здания вместе с долгосрочной арендой находящегося в нем филиала Музея оккупации составит 4 247 млн евро, шаг аукциона - 5000 евро.

Для желающих участвовать в аукционе 19 августа будет проведен День открытых дверей.

Как отметила Фелдмане, Угловой дом, или дом Тетериса, является объектом государственного значения. В использовании здания в государственных целях нет необходимости, а интереса к долгосрочной аренде инвесторы не проявили, поэтому решено продать здание, сохранив в нем место для музея. Полученные средства будут вложены в развитие государственной недвижимости.

Галерея: Угловой дом

Здание было построено в 1912 году как доходный дом с магазинами. Оно имеет статус памятника культуры местного значения, поэтому новый собственник должен согласовать проект реконструкции с Государственной инспекцией по охране памятников культуры. С 1944 по 1991 год здание занимало КГБ, затем до 2008 года - Госполиция.

В 2015 году VNĪ отреставрировало фасад дома. С 2014 года на первом этаже и в подвалах здания примерно на 700 кв. м размещена экспозиция Музея оккупации.