У сотрудника ресторана La Dolce Vita обнаружили коронавирус

По словам одного из владельцев ресторана La Dolce Vita Данило Вентурини, 31 июля его сотрудник узнал, что приятель, с которым он ходил ы бар Naiiv, оказался коронапозитивным. В тот же день Вентурини отправил сотрудника домой и попросил его сдать анализ на коронавирус. Вчера выяснилось, что человек болен.

На сегодня известно, что пробы на коронавирус остальных сотрудников ресторана негативные. По рекомендации Департамента здоровья, все те, кто 31 июля работал вместе с зараженным сотрудником, будут находиться на карантине в течение 14 дней.

И хотя все сотрудники La Dolce Vita носят маски и ресторан убирают каждый день, сегодня это место закрыто для проведения генеральной чистки. Ресторан откроется для посетителей завтра.