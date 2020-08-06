Гастарбайтеров в Эстонии лечат от Covid-19 бесплатно

Представители ряда страховых фирм пояснили Rus.Postimees, что сейчас – неспокойные времена: ситуация с коронавирусом меняется и ухудшается во многих странах, поэтому мало кто готов брать на себя повышенные риски, связанные с компенсацией дорогостоящего лечения от коронавируса за рубежом.

При этом страховые компании не спешат уточнять, что все основные расходы, связанные с лечением наших сограждан от коронавируса в странах ЕС, покрывает Больничная касса. Жителей Эстонии, не имеющих вообще никакой медицинской страховки, в некоторых зарубежных странах лечат от коронавируса бесплатно, но далеко не во всех. А вот лечение всех иностранцев в Эстонии, включая гастарбайтеров и туристов, в случае Сovid-19 оплачивает Больничная касса.

Rus.Postimees обратился за комментарием к руководству Больничной кассы.

– Кто покрывает расходы на лечение наших сограждан за рубежом, если речь идет о коронавирусе?

– В странах ЕС, а также в Лихтенштейне, Норвегии, Исландии и Швейцарии платить не придется. Достаточно иметь при себе выданную Больничной кассой Европейскую карточку медицинского страхования или замещающий ее временный сертификат (на случай срочного отъезда за рубеж).

Выдается такая карточка всем застрахованным в Больничной кассе. При наличии такой карточки жителям Эстонии предоставляется лечение в стране пребывания на тех же условиях, что и местным жителям.

При наличии симптомов заболевания обращаться следует в ближайшее местное государственное медицинское учреждение. С пациента могут востребовать долю самоответственности: плату за визит к врачу, койко-место и т.д.

Расходы на лечение от Covid-19 в третьих странах, таких как Россия, Больничная касса не покрывает. В этом случае перед поездкой необходимо заключать частный страховой договор.

– Великобритания теперь тоже относится к третьим странам? Или же Европейская карточка медицинского страхования там пока акцептируется?

– До конца этого года между Великобританией и ЕС действует переходный период. Это означает, что наши сограждане пока застрахованы в медицинском плане в этой стране наравне со всеми странами ЕС.

Однако Европейская карточка медицинского страхования действует в Великобритании только до конца 2020 года. Дальнейшая ее судьба прояснится в ходе переговоров между ЕС и Лондоном.

– Какие расходы не покрывает Европейская карточка медицинского страхования?

– Долю самоответственности пациента в государственных медицинских учреждениях. Плата за визит к врачу, размер которой в Эстонии составляет 5 евро, в разных странах ЕС может быть значительно выше. Например, обращение к врачу может обойтись пациенту в 50 евро.

Карта не покрывает расходы в частных медицинских учреждениях, транспортировку пациента в больницу, перелеты и переезды между разными странами, а также доставку пациента в Эстонию.

– На какую помощь жители Эстонии могут рассчитывать за пределами ЕС?

– При поездках в третьи страны необходимо заключить частный страховой договор, ознакомившись с условиями страховки. В частности, нужно убедиться, предлагает ли фирма страхование жизни и здоровья от коронавируса.

– Если прибывший в Эстонию иностранный работник или турист заболел коронавирусом, кто и за чей счет будет его лечить?

– При наличии Европейской карточки медицинского страхования для иностранцев в Эстонии действуют те же условия лечения, что и для наших жителей в странах ЕС. При отсутствии такой карты за медицинские услуги придется платить. В таком случае иностранец может обратиться за компенсацией в свою страховую компанию (если у него имеется частная медицинская страховка - прим. ред.).

При обнаружении коронавируса лечение незастрахованных иностранных лиц осуществляется в Эстонии бесплатно. Все расходы на его лечение оплачивает Больничная касса. Неотложная медицинская помощь всем иностранцам также предоставляется бесплатно.

– Что произойдет, если жители Эстонии, вообще не имеющие никакой медицинской страховки, заболеют коронавирусом за рубежом?

– Разные страны могут действовать по-разному. Ряд стран предоставляют бесплатное лечение, а где-то придется платить.

Список стран уточняется!