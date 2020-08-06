Чт, 6.08.2020
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Еврокомиссия выделит более 33 млн евро на ликвидацию последствий взрыва в Ливане

Взрыв в Бейруте.

ФОТО: ANWAR AMRO/AFP

Евросоюз выделит Ливану более 33 млн евро на нужды первой необходимости в связи с взрывами в Бейруте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг проинформировала об этом в телефонном разговоре ливанского премьер-министра Хасана Диаба.

По сообщению пресс-службы ЕК, средства будут использованы, в частности, для приобретения медицинского оборудования и защиты важной инфраструктуры.

Глава Еврокомиссии сообщила, что в Брюсселе готовы изучить пути активизации торговых отношений с Ливаном, в частности, за счет преференциальных режимов и облегчения таможенных формальностей. Фон дер Ляйен предложила помощь ЕС для проведения полной оценки потребностей по реконструкции Бейрута и восстановлению страны, а также поддержку Еврокомиссии в переговорах с международными финансовыми институтами.

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