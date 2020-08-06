Оставить прежнюю профессию, чтобы стать учителем: в Нарве проходят практику 38 участников программы Noored Kooli

В Нарвской Солдинаской гимназии на этой неделе проходит лагерь для почти 300 нарвских школьников, где дети занимаются под руководством участников программы Noored Kooli. Молодые люди с высшим образованием - но обязательно не педагогическим - отбираются в эту программу, чтобы стать школьными учителями и как-либо улучшить систему образования в Эстонии. Солдинаская гимназия уже третий год подряд становится базой для первой практики участников проекта. 38 будущих учителей с первого сентября выйдут на работу в школах по всей Эстонии, в основном, в небольших или в не самых передовых. Четверо начинающих учителей переезжают жить и работать в Ида-Вирумаа - в Йыхви, Синимяэ и Мяэтагузе.
Люди, которые хотят что-то улучшить
Руководитель по коммуникациям программы Noored Kooli Владислав Лушин рассказал, что в Нарве сейчас проходят практику будущие учителя из 14-го набора программы.
“Они приходят в программу на два года, в течение которых работают в школе учителями и параллельно проходят обучение, где развивают свои педагогические и лидерские навыки”, - сказал Владислав Лушин.
Конкурс на участие в программе обычно составляет шесть-семь человек на место. Весной этого года началось теоретическое обучение, будущие учителя нашли себе рабочие места в школах-партнерах программы, и после августовской практики в Нарве поедут туда работать.
В лагере в Солдинаской гимназии нарвские школьники разных возрастов работают над заданиями в маленьких группах, например, разучивают танец, создают настольную игру, мастерят поделки, делают кукольный театр или придумывают дизайн для футболок. Для учебная деятельность проходит на эстонском языке, хотя многие дети знают его не особенно хорошо. Особое внимание учителя уделяют навыкам общения, работы в группе, умению решать проблемы, дигитальной грамотности.
По словам Владислава Лушина, большинство выпускников программы Noored Kooli остаются работать в школах, причем не только учителями, но также завучами и директорами. Он подчеркивает, что в программу отбираются мотивированные люди, которые хотят не просто попробовать себя в роли учителя, а изменить что-то к лучшему в эстонской системе образования.
Карта детских достопримечательностей
Каролин Лутс из Таллинна с 1 сентября будет преподавать историю в основной школе в Йыхви. Каролин получила диплом историка в Тартуском университете, но после университета работала в фирме, которая занимается бухгалтерским программным обеспечением. Переезд из большого Таллинна в маленький Йыхви Каролин не пугает:
“Я родилась и выросла в Таллинне, училась в Тарту, была волонтером в маленьком селе в Испании, вернулась в Тарту, потом жила в Гааге в Голландии, снова вернулась в Тарту, затем поехала в Рим, где также училась в университете, и теперь я здесь.
Для меня размер города не настолько важен, везде можно найти, с кем общаться, и везде есть возможности. Эстония настолько маленькая, что нет особой разницы, где ты - в Таллинне, Тарту, Нарве, Йыхви или маленьком поселке, в Ийзаку, например. Везде можно найти возможности”.
В Нарве Каролин работает с детьми, которые окончили третий и четвертый класс. Она рассказывает, что в ее группе были двойняшки из смешанной семьи, которые очень хорошо говорили по-эстонски. Остальные не особенно могут говорить по-эстонски, но понимают.
Каролин и нарвские дети обсуждали на уроках их любимые места в Нарве, говорили, почему здесь хорошо жить. Затем группа отправилась в город и сфотографировала эти места. Итогом занятий в этой группе будет карта, на которой дети обозначают самые важные для них места.
Кстати, оказалось, что детский список достопримечательностей сильно отличается от туристического путеводителя. Самыми важными местами города школьники назвали торгово-развлекательные центры - Fama и Astri, а также Темный сад, Нарвскую музыкальную школу и собственную общеобразовательную школу.
Помочь обновить школу
Алексей Яшин из Таллинна учился в Тартуском университете на факультете государственного управления. В это время работал гидом в музее и был волонтером в различных некоммерческих организациях. После учебы отслужил в армии и - решил стать учителем.
“В университет я пошел, чтобы расширить кругозор, чтобы шире смотреть на мир, понимать, что происходит в государственном секторе, в международных отношениях, - рассказал он. - А делать я хотел что-то более практичное, что-то приятное, важное для людей. Я всегда отличался сильным чувством эмпатии, как и многие люди из этой программы, многие коллеги. Мы получаем приятные ощущения от того, что кто-то рядом развивается, чувствует себя хорошо”.
На практике в Нарве Алексей получил группу школьников, которые переходят во второй класс. Он говорит, что никаких сложностей не было, хотя с малышами сложнее, чем со старшими детьми, с которыми Алексей раньше уже работал в летних лагерях.
“Все мои инструменты работы с детьми - они для детей постарше, для молодежи. С такими маленькими приходится заново учиться, осваивать новые методы, новые понятия, которые я раньше не использовал. Но мне это очень нравится”, - говорит Алексей.
С первого сентября Алексей Яшин будет работать в Синимяэской школе - либо с первоклашками, либо с третьим классом. С директором и будущими коллегами он уже познакомился, трудовой договор подписал. Через два года, когда программа Noored Kooli для него завершится, Алексей планирует остаться в школе, но параллельно пойти на магистратуру по специальности “руководство образованием” или “инновации в образовании”.
“Школы в Эстонии замечательные, многие - на мировом уровне, что видно из международных тестов, например PISA, - рассуждает Алексей. - Но всё же, я думаю, качество руководства некоторых школ могло бы быть лучше - там люди засиделись на своих местах десятилетиями, и им нужно немножко помочь”.
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