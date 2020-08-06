Оставить прежнюю профессию, чтобы стать учителем: в Нарве проходят практику 38 участников программы Noored Kooli

Люди, которые хотят что-то улучшить

Руководитель по коммуникациям программы Noored Kooli Владислав Лушин рассказал, что в Нарве сейчас проходят практику будущие учителя из 14-го набора программы.

“Они приходят в программу на два года, в течение которых работают в школе учителями и параллельно проходят обучение, где развивают свои педагогические и лидерские навыки”, - сказал Владислав Лушин.

Конкурс на участие в программе обычно составляет шесть-семь человек на место. Весной этого года началось теоретическое обучение, будущие учителя нашли себе рабочие места в школах-партнерах программы, и после августовской практики в Нарве поедут туда работать.

В лагере в Солдинаской гимназии нарвские школьники разных возрастов работают над заданиями в маленьких группах, например, разучивают танец, создают настольную игру, мастерят поделки, делают кукольный театр или придумывают дизайн для футболок. Для учебная деятельность проходит на эстонском языке, хотя многие дети знают его не особенно хорошо. Особое внимание учителя уделяют навыкам общения, работы в группе, умению решать проблемы, дигитальной грамотности.

По словам Владислава Лушина, большинство выпускников программы Noored Kooli остаются работать в школах, причем не только учителями, но также завучами и директорами. Он подчеркивает, что в программу отбираются мотивированные люди, которые хотят не просто попробовать себя в роли учителя, а изменить что-то к лучшему в эстонской системе образования.

Карта детских достопримечательностей

Каролин Лутс из Таллинна с 1 сентября будет преподавать историю в основной школе в Йыхви. Каролин получила диплом историка в Тартуском университете, но после университета работала в фирме, которая занимается бухгалтерским программным обеспечением. Переезд из большого Таллинна в маленький Йыхви Каролин не пугает:

“Я родилась и выросла в Таллинне, училась в Тарту, была волонтером в маленьком селе в Испании, вернулась в Тарту, потом жила в Гааге в Голландии, снова вернулась в Тарту, затем поехала в Рим, где также училась в университете, и теперь я здесь.

Для меня размер города не настолько важен, везде можно найти, с кем общаться, и везде есть возможности. Эстония настолько маленькая, что нет особой разницы, где ты - в Таллинне, Тарту, Нарве, Йыхви или маленьком поселке, в Ийзаку, например. Везде можно найти возможности”.

В Нарве Каролин работает с детьми, которые окончили третий и четвертый класс. Она рассказывает, что в ее группе были двойняшки из смешанной семьи, которые очень хорошо говорили по-эстонски. Остальные не особенно могут говорить по-эстонски, но понимают.