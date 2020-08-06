Тынис Лукас: Rally Estonia состоится

«Ралли состоится. Ралли пройдет в крайне безопасных условиях, но решения, касающиеся публики, будут принимать тогда, когда для них настанет время», - сказал Лукас.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что правительство пока не приняло ни одного решения по Rally Estonia и дискуссии только предстоят. «Но с точки зрения Министерства социальных дел, важнее всего обеспечить здоровье и безопасность людей. Мы не будем ни для кого делать исключений, но мы обсудим альтернативные варианты обеспечения безопасности от инфекции», - сказал Кийк.

«Чего не будет, так это того, что участников соревнования и их команды впустят в страну без каких-либо правил, это никто и не требует», - сказал Кийк.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что это крайне важное для Эстонии мероприятие. «Я считаю, что очень разумно было бы тестировать спортсменов в то стране, где они находятся, а отрицательный результат означал бы, что спортсмену не придется 14 дней находиться в карантине», - сказал Ратас.

Rally Estonia — впервые проходящий в Эстонии этап ЧМ по авторалли FIA, который пройдет с 4 по 6 сентября на дорогах в Тарту, Отепя, Элва, Канепи и Камбья.