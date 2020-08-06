Ратас: правительство не будет отменять вторую пенсионную ступень

«На коалиционных переговорах очень четко говорилось о том, что мы согласны договориться о том, чтобы она [вторая пенсионная ступень] стала добровольной, но если вы спрашиваете, составим ли мы новый законопроект, в котором мы ее отменим, то такого мы не обсуждали», - сказал премьер-министр в четверг на пресс-конференции правительства и добавил, что Центристская партия не поддерживает отмену второй ступени.