Чиновник: в Финляндии начинается вторая волна пандемии

По новым оценкам, коэффициент заражения увеличился до 1,1-1,4, это означает, что каждый зараженный заражает в свою очередь еще 1,1-1,4 человек, сказала стратегический руководитель Министерства здравоохранения Лийса-Мария Войпио-Пулкки.

«Ситуация крайне нестабильная, - сказала Войпио-Пулкки и добавила, - в каком-то смысле вторая волна уже поднялась».

«Мы можем ждать большей или меньшей волны, все зависит от того, как мы отреагируем», - сказала она.

Несмотря на увеличение числа случаев распространенность коронавируса в Финляндии одна из самых маленьких в Европе: за последние две недели стало известно о двух новых случаях на 100 000 человек.

Всего в Финляндии, население которой составляет 5,5 миллиона человек, выявлено 7512 заражений и зафиксирована 331 смерть.

Большая часть ограничений, введенных весной, на данный момент сняты. Снова разрешены крупные мероприятия в помещениях и на улице, открыты рестораны и бары, а дети на следующей неделе должны были вернуться на контактное обучение.

По словам чиновников, на следующей неделе будет представлен «план действий на осень». В нем приведут меры, которые будут применены в случае, если распространение вируса продолжится. Среди них могут быть местные ограничения на передвижение и впервые – обязанность носить маски.

Финские власти до сих пор выступали против обязанности носить маски, утверждая, что их эффективность недостаточно доказана.

И хотя рост числа зараженных по-прежнему сравнительно умеренный, сейчас это влияет скорее на тех, кто моложе 30 лет. Весной болезнь распространялась в основном среди пожилых людей.

По словам чиновников, частично это обусловлено тем, что молодые люди больше времени проводят вместе летом.

Число зараженных в последние недели увеличилось также в Норвегии и Дании, но в сравнительно меньшей степени.