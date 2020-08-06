Бэйл уверен, что больше не сыграет за «Реал» при Зидане, но не намерен искать новый клуб

Как пишет The Times, 31-летний валлиец уверен, что больше не сыграет за клуб при нынешнем главном тренере Зинедине Зидане. При этом хавбек не намерен искать другую команду, поскольку никто не сможет повторить ту зарплату, которую он получает в «Реале».

Вчера мадридский клуб опубликовал заявку на игру с «Манчестер Сити», в которую Бэйл не попал. При этом он не травмирован и вчера тренировался с командой.