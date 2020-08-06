Картина дня: недооценка масштабов распространения вируса, Летняя школа журналистики и тяжелая экономическая ситуация

Юри Ратас о распространении вируса: июльский сценарий больше не актуален

Сегодня в 12 часов премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр сельской жизни Арво Аллер (EKRE) и министр культуры Тынис Лукас рассказали по итогам заседания правительства, какие ограничения могут быть введены в Эстонии и состоится ли Rally Estonia. Читать далее...

В Эстонии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 956 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 11 проб дали положительный результат. Читать далее...

Зараженные коронавирусом финны побывали на острове Муху

В воскресенье, 2 августа, двое зараженных коронавирусом граждан Финляндии побывали на острове Муху. В больнице Курессааре рекомендуют всем, кто мог контактировать с данными людьми, следить за состоянием своего здоровья. Читать далее...

Гастарбайтеров в Эстонии лечат от Covid-19 бесплатно

Почти все частные страховые фирмы Эстонии подчеркивают, что в настоящее время не страхуют от коронавируса. Это означает, что эстонские туристы, рабочие и студенты, находящиеся за рубежом, рискуют не получить выплаты, если страховой случай наступит. Читать далее...

Tallink продолжает терпеть громадные убытки и сотнями сокращает работников

Из опубликованных сегодня финансовых результатов выясняется, что доходы Tallink и во втором квартале оказались под очень сильным давлением, и квартал закончился с большими убытками. Читать далее...

Коронавирус в Hesburger: Департамент здоровья просит посетителей этого ресторана следить за своим здоровьем

У одного из сотрудников расположенного в Uku keskus в Вильянди ресторана быстрого питания Hesburger обнаружен коронавирус. Департамент здоровья просит тех, кто недавно посещал это заведение и чувствует себя плохо, обращаться к семейному врачу. Читать далее...

Масштабы распространения коронавируса в Эстонии в десять раз больше, чем предполагалось

Согласно результатам проведенного под руководством Тартуского университета исследования, масштабы распространения коронавируса в Эстонии в десять раз больше, а на Сааремаа в три с половиной раза больше чем показывает официальная статистика, основывающаяся на результатах проб, взятых из носоглотки. Читать далее...

Rus.Postimees организует Летнюю школу журналистики для молодежи в Таллинне и приглашает участвовать

С 24 по 28 августа 2020 года в Таллинне пройдет Летняя школа журналистики для молодежи, организованная Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге при партнерстве Rus.Postimees. В этом году Летняя школа состоится уже в четвертый раз. Читать далее...

Ратас: правительство не будет отменять вторую пенсионную ступень

По словам премьер-министра Юри Ратаса, даже если реформа второй пенсионной ступени провалится, правительство не намерено полностью отменять вторую ступень. Читать далее...

Опасно для жизни: Силы обороны обратились к грибникам с напоминанием