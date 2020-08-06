Картина дня: недооценка масштабов распространения вируса, Летняя школа журналистики и тяжелая экономическая ситуация

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 августа.
Юри Ратас о распространении вируса: июльский сценарий больше не актуален
Сегодня в 12 часов премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр сельской жизни Арво Аллер (EKRE) и министр культуры Тынис Лукас рассказали по итогам заседания правительства, какие ограничения могут быть введены в Эстонии и состоится ли Rally Estonia. Читать далее...
В Эстонии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 956 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 11 проб дали положительный результат. Читать далее...
Зараженные коронавирусом финны побывали на острове Муху
В воскресенье, 2 августа, двое зараженных коронавирусом граждан Финляндии побывали на острове Муху. В больнице Курессааре рекомендуют всем, кто мог контактировать с данными людьми, следить за состоянием своего здоровья. Читать далее...
Гастарбайтеров в Эстонии лечат от Covid-19 бесплатно
Почти все частные страховые фирмы Эстонии подчеркивают, что в настоящее время не страхуют от коронавируса. Это означает, что эстонские туристы, рабочие и студенты, находящиеся за рубежом, рискуют не получить выплаты, если страховой случай наступит. Читать далее...
Tallink продолжает терпеть громадные убытки и сотнями сокращает работников
Из опубликованных сегодня финансовых результатов выясняется, что доходы Tallink и во втором квартале оказались под очень сильным давлением, и квартал закончился с большими убытками. Читать далее...
Коронавирус в Hesburger: Департамент здоровья просит посетителей этого ресторана следить за своим здоровьем
У одного из сотрудников расположенного в Uku keskus в Вильянди ресторана быстрого питания Hesburger обнаружен коронавирус. Департамент здоровья просит тех, кто недавно посещал это заведение и чувствует себя плохо, обращаться к семейному врачу. Читать далее...
Масштабы распространения коронавируса в Эстонии в десять раз больше, чем предполагалось
Согласно результатам проведенного под руководством Тартуского университета исследования, масштабы распространения коронавируса в Эстонии в десять раз больше, а на Сааремаа в три с половиной раза больше чем показывает официальная статистика, основывающаяся на результатах проб, взятых из носоглотки. Читать далее...
Rus.Postimees организует Летнюю школу журналистики для молодежи в Таллинне и приглашает участвовать
С 24 по 28 августа 2020 года в Таллинне пройдет Летняя школа журналистики для молодежи, организованная Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге при партнерстве Rus.Postimees. В этом году Летняя школа состоится уже в четвертый раз. Читать далее...
Ратас: правительство не будет отменять вторую пенсионную ступень
По словам премьер-министра Юри Ратаса, даже если реформа второй пенсионной ступени провалится, правительство не намерено полностью отменять вторую ступень. Читать далее...
Опасно для жизни: Силы обороны обратились к грибникам с напоминанием
Силы обороны напоминают отправляющимся на полигоны по грибы и ягоды, что в интересах безопасности необходимо соблюдать действующие на полигонах требования и ограничения передвижения. Читать далее...
Лутсар советует заменить требование карантина для иностранцев тестированием
Сегодня утром правительство начало обсуждать возможное введение новых ограничений для того, чтобы остановить распространение коронавируса. По словам консультирующего его руководителя научного совета, вирусолога Ирьи Лутсар, обсуждаются введение ограничение на ночную торговлю алкоголем, замена требования 14-дневного карантина для прибывающих в страну иностранцев обязанностью сдать анализ на коронавирус, а также использование ИД-карт и заполнение декларацией о здоровье в ночных клубах. Читать далее...
Тоомас Хендрик Ильвес надел маску и призвал жителей Эстонии следовать его примеру
В среду бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил обеспокоенность быстрым ростом числа случаев заболевания коронавирусом. Несколько комментаторов похвалили его за важное напоминание. Читать далее...
Рейнсалу: Россия продолжает попытки передвинуть границы и подорвать суверенитет своего соседа
Эстония вместе с США, Бельгией, Германией, Францией и Соединенным Королевством в среду подняла вопрос о действиях России против Грузии на официальном заседании Совета Безопасности. Читать далее...
Вызванный коронавирусом кризис ударил по рынку труда Эстонии
Вызванный коронавирусом кризис ударил по рынку труда всей Эстонии: число зарегистрированных во втором квартале безработных по сравнению с показателем прошлого года выросло на 43% до 66 000 человек, а наиболее заметно кризис повлиял на рынок труда Харьюмаа и Таллинна. Читать далее...
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