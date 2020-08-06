Повязал для солидности галстук - и к нотариусу: государство не ведет учет черных маклеров

«Надену для солидности галстук и пойду к нотариусу»

В 90-е годы практически любой желающий мог стать маклером по недвижимости, не имея никакой подготовки, знаний или навыков. Маклером мог работать даже человек, едва окончивший основную школу.

Казалось бы, те времена прошли, но оказывается, это не так. По словам Ардо Леппа, руководителя Эстонской палаты маклеров по недвижимости, в Эстонии все еще существуют сотни черных маклеров, чьи неумелые или злонамеренные действия ставят под сомнение репутацию профессиональных специалистов по недвижимости. Если человек имеет негативный опыт работы с маклером, он переносит свои впечатления на всех маклеров и вообще отказывается от их услуг. Палата также уверена, что черные маклеры к тому же не платят налогов государству.

Лепп подчеркивает, что сегодня профессиональный маклер - не просто посредник, а образованный специалист с широким кругозором, который консультирует клиента по юридическим вопросам и помогает как продавцу, так и покупателю решить проблемы, необходимые для успешного оформления сделки. «Практически при подготовке каждой сделка, связанной с недвижимостью, необходимо устранять опасения, предотвращать новые проблемы и снижать вероятность судебных разбирательств», - добавил он.

Поэтому они предлагают Министерству экономики и коммуникаций и Министерству финансов более строго регулировать деятельность маклеров по недвижимости. В частности, предлагается, чтобы в будущем действовать как маклеры по недвижимости могли только внесенные в регистр, то есть профессиональные специалисты. Для внесения в регистр потребуется рекомендация другого профессионального маклера, который будет нести ответственность за поведение новичка. Это должно отпугнуть черных маклеров.

Палата хотела бы, чтобы профессиональный маклер имел больший доступ к государственным регистрам, например, маклер с профессиональным сертификатом шестого уровня мог иметь доступ к базе данных Земельного департамента о сделках с недвижимостью.

Вмешательство в свободу предпринимательства

Вильяр Луби, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций, не слишком воодушевлен этим предложением. Чиновник объясняет, что в настоящее время профессия маклера по недвижимости относится к свободной экономической деятельности, и законом никаких особенных требований к предоставлению ими услуг не установлено. Необходим сильный общественный интерес, чтобы начать контролировать свободную экономическую деятельность людей. Также необходимо знать, каковы могут быть последствия этих ограничений.

«Мы оценили ситуацию, исходя из интересов защиты прав потребителей, и пришли к выводу, что необходимость государственного вмешательства для защиты этих интересов не является оправданной и целенаправленной», - говорит Луби. Короче говоря, Министерство экономики и коммуникаций считает, что чрезмерное регулирование деятельности маклеров может нанести ущерб свободе предпринимательства. То есть человек от сохи, не имея никакого образования, может заняться любым бизнесом, включая деятельность маклера по недвижимости.

Луби считает, что деятельность маклеров в достаточной мере регулируется Законом о борьбе с отмыванием денег и терроризмом. При просеивании через сито этого закона деятельности черных маклеров, можно пресечь их деятельность, если они нарушают закон.