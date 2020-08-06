Халлуми. ФОТО: PETROS KARADJIAS/AP

Парламент Кипра отказался ратифицировать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой, потребовав от Брюсселя и Канады признать исключительные права киприотов на название и рецепт сыра халлуми. Теоретически это может стоить и ЕС и Канаде миллиардов евро и долларов.

Правительство Республики Кипр во вторник объявило, что начинает с представленными в парламенте партиями новые переговоры о ратификации торгового соглашения ЕС-Канада (CETA). В конце прошлой недели парламент уверенным большинством в 38 голосов против 17 отказался ратифицировать соглашение.

«Мы требуем скорейшей регистрации халлуми в качестве продукта с защищенным названием и местом происхождения, чтобы мы смогли поддержать ратификацию CETA», - заявила одна из голосовавших против партий, «Движение за социальную демократию».

Торговое соглашение ЕС с Канадой уже действует во временном режиме с осени 2017 года, но чтобы оно официально вступило в силу, его должны ратифицировать парламенты всех стран ЕС.

Объем торговли между странами Евросоюза и Канады до пандемии составлял больше 70 млрд евро в год, и, по приблизительной оценке Еврокомиссии, договор о свободной торговле может добавить к суммарному ВВП Евросоюза 1,7-2,1 млрд евро.

Кроме того, еще сотни миллионов в год европейские фирмы могут зарабатывать в самой Канаде за счет облегченного доступа на ее рынок.

Кипр - причем обе его части, и греческая, и турецкая - давно добиваются, чтобы остров был признан единственным законным производителем сыра под названием «халлуми» (или «хеллим» по-турецки). Однако, в отличие от производителей шампанского, коньяка или пармской ветчины, добиться этого им пока не удается.

Это сыр из смеси овечьего и козьего молока на сычужном ферменте, то есть закваске из желудков этих животных.

Халлуми славится плотностью и тем, что его можно обжаривать на гриле.

Производители халлуми в других странах используют гораздо более дешевое коровье молоко, что, по мнению киприотов, во-первых, неправильно, а во-вторых, лишает их доходов.

Между тем халлуми - важнейшая статья экспорта Республики Кипр: он приносит ей около 200 млн евро в год.

Управление интеллектуальной собственности ЕС в прошлом году отказало Кипру в его требовании застолбить за собой название «халлуми», и в конце года Кипр подал на ведомство в Европейский суд.

Несмотря на провал ратификации в парламенте Кипра, крах соглашению ЕС-Канада прямо сейчас все-таки не грозит: политики и эксперты видят несколько выходов из ситуации.

Во-первых, есть надежда, что кипрские депутаты передумают и после каникул все-таки проголосуют за ратификацию.

Во всяком случае, правительство надеется их переубедить.

Правящая партия «Демократическое объединение» в заявлении на этой неделе отметила, что и для Кипра, и для всего ЕС выгодно соглашение с Канадой.

«[Отказ от ратификации] - это удар по имиджу страны как надежного партнера и на уровне ЕС, и на глобальном уровне. Он показывает, что фиксация оппозиционных партий на идеологии и мелких политических интересах действует против интересов всех граждан ЕС, интересов нашей европейской семьи», - цитирует заявление правящей партии издание Cyprus Mail.

Во-вторых, есть теоретическая возможность, что Брюссель уговорит Канаду запретить некипрским производителям продавать сыр под названием «халлуми».

«ЕС и Канада могут включить новые положения посредством решения Совместного комитета (по реализации соглашения). Хотя это, конечно, откроет двери для таких же требований со стороны других стран», - цитирует издание Politico.eu эксперта из аналитического Центра исследований европейской политики Гийома ван дер Лоо.

В-третьих, попытку кипрских депутатов шантажировать ЕС и Канаду несколько обесценивают сложные процедуры принятия решений в ЕС.

Дело в том, что решение о вступлении договора ЕС-Канада в силу во временном режиме уже принято, и чтобы его отменить, нужно квалифицированное большинство в Европейском совете.

То есть если Кипр решит пойти до конца в намерении торпедировать свободную торговлю с Канадой, ему надо будет заручиться поддержкой еще минимум 16 стран ЕС, в которых живет не менее 65% населения союза, а это крайне трудная задача.