Tallink продолжает терпеть громадные убытки и сотнями сокращает работников

Убыток Tallink составил 27,4 миллиона евро, тогда как прибыль компании за аналогичный период прошлого года составила 14,9 миллиона евро.

Еще большего спада удалось избежать за счет пособий и достигнутой благодаря сокращениям штатов экономии в размере почти 30 млн евро. Во втором квартале на компанию оказали давление ограничения, связанные с коронавирусом, которые на несколько месяцев сделали поездки практически невозможными. Tallink сообщает, что из-за ограничений была отменена почти тысяча рейсов.

И все же фирма заработала 65 миллионов евро выручки от продаж (191 миллион евро за аналогичный период прошлого года). Хотя в июне произошло небольшое восстановление, количество пассажиров все еще было на 70% меньше, чем в июне прошлого года, а пассажиры были только местные - иностранные туристы встречаются все еще редко.

Биржевое сообщение компании также не излучало особого оптимизма в отношении будущего: в глаз бросались объявления о запланированных масштабных сокращениях и масштабных отсрочках ссуд. И это несмотря на чрезвычайный заем KredEx в размере 100 миллионов евро, который помог немного улучшить положение Tallink.

Во втором квартале Tallink получил значительную помощь от государства в виде субсидии на заработную плату и экстренного кредита. Tallink добавил, что в этот период государство поддержало их суммой в размере 17 миллионов евро. Кроме того, Tallink разрешили выплатить позже часть платежа в размере примерно 11 миллионов евро, а также удалось перенести на третий квартал выплату за новое судно.

В компании произошли крупные коллективные сокращения, на отчетную дату уволено 500 сотрудников. Еще 700 увольнений запланированы на третий квартал.

Во втором квартале Tallink попытался повысить свою ликвидность. С этой целью существующий лимит овердрафта в Danske Bank был увеличен на 20 миллионов евро, а в Nordea Bank - на 20 миллионов евро. В июле также был увеличен на 20 миллионов евро овердрафт в эстонском банке SEB.

В этом году также было решено не выплачивать дивиденды.