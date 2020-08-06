Tallink продолжает терпеть громадные убытки и сотнями сокращает работников

Из опубликованных сегодня финансовых результатов выясняется, что доходы Tallink и во втором квартале оказались под очень сильным давлением, и квартал закончился с большими убытками, пишет Postimees.
Убыток Tallink составил 27,4 миллиона евро, тогда как прибыль компании за аналогичный период прошлого года составила 14,9 миллиона евро.
Еще большего спада удалось избежать за счет пособий и достигнутой благодаря сокращениям штатов экономии в размере почти 30 млн евро. Во втором квартале на компанию оказали давление ограничения, связанные с коронавирусом, которые на несколько месяцев сделали поездки практически невозможными. Tallink сообщает, что из-за ограничений была отменена почти тысяча рейсов.
И все же фирма заработала 65 миллионов евро выручки от продаж (191 миллион евро за аналогичный период прошлого года). Хотя в июне произошло небольшое восстановление, количество пассажиров все еще было на 70% меньше, чем в июне прошлого года, а пассажиры были только местные - иностранные туристы встречаются все еще редко.
Биржевое сообщение компании также не излучало особого оптимизма в отношении будущего: в глаз бросались объявления о запланированных масштабных сокращениях и масштабных отсрочках ссуд. И это несмотря на чрезвычайный заем KredEx в размере 100 миллионов евро, который помог немного улучшить положение Tallink.
Во втором квартале Tallink получил значительную помощь от государства в виде субсидии на заработную плату и экстренного кредита. Tallink добавил, что в этот период государство поддержало их суммой в размере 17 миллионов евро. Кроме того, Tallink разрешили выплатить позже часть платежа в размере примерно 11 миллионов евро, а также удалось перенести на третий квартал выплату за новое судно.
В компании произошли крупные коллективные сокращения, на отчетную дату уволено 500 сотрудников. Еще 700 увольнений запланированы на третий квартал.
Во втором квартале Tallink попытался повысить свою ликвидность. С этой целью существующий лимит овердрафта в Danske Bank был увеличен на 20 миллионов евро, а в Nordea Bank - на 20 миллионов евро. В июле также был увеличен на 20 миллионов евро овердрафт в эстонском банке SEB.
В этом году также было решено не выплачивать дивиденды.
Акции Tallink не остались без изменений и во втором квартале, потеряв почти четверть своей стоимости. В настоящее время ценная бумага торгуется на Таллиннской фондовой бирже по цене 0,72 евро.