До и после ⟩ Флиппинг - законный бизнес: купил, отремонтировал, продал

Всем нравится красивое и чистое жилье, но не все хотят заниматься капитальным ремонтом или перепланировкой. Многие люди просто не в состоянии увидеть потенциал, который есть практически у каждой старой грязной квартиры. А если и видят, но их пугает предстоящая грязная работа и ее организация. Зато этого не боятся квартирные флипперы.

«Инвестор, или флиппер избавляет покупателя от этой проблемы и кладет себе в карман разницу между продажной и покупной ценой минус расходы», - говорит член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Гостиная в купленной флипперами для перепродажи двухкомнатной квартире до ремонта. ФОТО: Erakogu

Флиппинг, как и любой другой бизнес, стимулирует экономику и оживляет рынок недвижимости. По мнению специалистов, сегодня это гораздо более профессиональный бизнес, чем несколько лет назад. Энергия и ресурсы направляются сразу на несколько объектов.

Флиппинг был, есть и будет

Приводя в порядок и продавая квартиры, можно заработать, но, по мнению экспертов, только несколько процентов флипперов получают большую прибыль. Эффективность флиппинга во многом зависит от цены покупки и стоимости строительных работ. При наличии навыков и упорства он может стать достойным источником дохода и даже стартовой площадкой на будущее. Маклер из Uus Maa Kinnisvarabüroo Эгон Юхансон утверждает, что очень многие крупные девелоперы начинали именно с флиппинга.

Гостиная в купленной флипперами для перепродажи двухкомнатной квартире после ремонта. ФОТО: Erakogu

«Вы можете разбогатеть на чем угодно, если будете делать это с самоотдачей, так и с флиппингом. Вы должны искать и находить подходящие объекты. Для этого хорошо бы знать рынок недвижимости, здесь стоит проконсультироваться с хорошим маклером, потому что маклеры, благодаря своей работе, много знают о специфике района и предыстории многоквартирных домов», - добавила Сирли Нурм, маклер из таллиннского бюро Lahe Kinnisvara.

Место не имеет значения

По словам маклеров, ремонтом и перепродажей квартир с целью получения прибыли сегодня можно заниматься не только в столице. Криста Ярве, маклер из пярнуского бюро Lahe Kinnisvara, считает, что населенный пункт для флиппинга не имеет значения, если известна целевая группа клиентов, которым будет интересна капитально отремонтированная флипперами квартира.

«Флиппинг увеличивает цену недвижимости, так как улучшает ее состояние. Район не так важен, если вы знаете, кто является целевой группой. Даже в маленьких населенных пунктах Пярнуского уезда покупают квартиры для переделок», - привела примеры Ярве.

Основные признаки флиппинга недвижимости: недвижимость покупается по цене ниже рыночной и перепродается по более высокой цене в том же состоянии;

состояние купленной недвижимость улучшается физическим или юридическим путем и продается с прибылью;

недвижимость покупается во время экономического спада, а во время экономического подъема она продается по более высокой цене с учетом инфляции.

Рискованный бизнес

Флиппинг приносит прибыль в первую очередь людям, имеющим опыт строительства и высоким уровнем самофинансирования. По словам Ингмара Саксинга, явное преимущество в этом деле имеют предприниматели с опытом работы в этой области, надежными партнерами, более солидным портфелем недвижимости и хорошим чутьем при выборе объектов недвижимости для покупки.

Кухня в купленной флипперами для перепродажи двухкомнатной квартире до ремонта. ФОТО: Erakogu

«Время от времени им приходится продавать некоторые объекты в убыток, но это когда в портфеле много квартир, это не ставит таких предпринимателей в затруднительное положение», - сказал Саксинг.

Он не рекомендует вкладывать во флиппинг пенсионные накопления, поскольку эта деятельность может включать риски, которые человек не может контролировать. «Наверное, каждый эстонец уже знает об ужасных случаях, связанных с микро-строительными фирмочками или бригадами шабашников. Вы, конечно, можете обратиться в суд по поводу обнаруженного в стене грибка, но время и деньги будут потрачены», - предупреждает он.

Кухня в купленной флипперами для перепродажи двухкомнатной квартире после ремонта. ФОТО: Erakogu