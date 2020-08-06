Оставшаяся без пенсии женщина пожаловалась в ЕСПЧ, обвинив Эстонию в дискриминации

Из Америки пенсионерка много раз обращалась в Департамент социального страхования, откуда, по ее словам, получала одни отписки. В итоге ее терпение лопнуло, и в 2017 году она обратилась в Европейский суд по правам человека, обвинив Эстонию в дискриминации.

Порядок, о котором рассказала бывшая эстонская пенсионерка, нынче проживающая в США, действительно существовал, пояснила руководитель отдела компенсаций Департамента социального страхования Кати Кюмник, но закончился 1 января 2018 года, когда вступили в силу поправки к Закону о государственном пенсионном страховании: «Начиная с 01.01.2018 года людям, переехавшим, например, в США, снова начали платить эстонскую пенсию». Та же поправка к закону касается и всех других пенсионеров, переехавших жить в третьи страны: изменение правил позволило экспортировать эстонские пенсии.

Между Эстонией и США не заключен договор о социальном страховании, поэтому у Людмилы не было возможности обратиться к американским властям и переоформить свою пенсию.

Для тех, кто уехал, но хочет получать эстонскую пенсию дальше, есть возможность перевода денег на зарубежный счет, однако с одной оговоркой: пенсию можно переводить на счет международного банка, но важно, чтобы банк принимал евро.

По словам Кюмник, эстонскую пенсию начали переводить в любую страну, где проживает эстонский пенсионер, а до 2018 года Эстония могла это делать только в страны, входящие в Европейское экономическое пространство, а также в те страны, с которыми у нас имеется договор о социальном страховании.