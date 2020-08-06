Оставшаяся без пенсии женщина пожаловалась в ЕСПЧ, обвинив Эстонию в дискриминации

«В 2007 году я переехала из Эстонии в США к дочери и без уведомления лишилась пенсии. То есть меня выбросили из числа тысяч эстонских пенсионеров, лишили всех прав, гарантируемых Конституцией Эстонии», - начала свой гневный рассказ Людмила Ф.
Из Америки пенсионерка много раз обращалась в Департамент социального страхования, откуда, по ее словам, получала одни отписки. В итоге ее терпение лопнуло, и в 2017 году она обратилась в Европейский суд по правам человека, обвинив Эстонию в дискриминации.
Порядок, о котором рассказала бывшая эстонская пенсионерка, нынче проживающая в США, действительно существовал, пояснила руководитель отдела компенсаций Департамента социального страхования Кати Кюмник, но закончился 1 января 2018 года, когда вступили в силу поправки к Закону о государственном пенсионном страховании: «Начиная с 01.01.2018 года людям, переехавшим, например, в США, снова начали платить эстонскую пенсию». Та же поправка к закону касается и всех других пенсионеров, переехавших жить в третьи страны: изменение правил позволило экспортировать эстонские пенсии.
Между Эстонией и США не заключен договор о социальном страховании, поэтому у Людмилы не было возможности обратиться к американским властям и переоформить свою пенсию.
Для тех, кто уехал, но хочет получать эстонскую пенсию дальше, есть возможность перевода денег на зарубежный счет, однако с одной оговоркой: пенсию можно переводить на счет международного банка, но важно, чтобы банк принимал евро.
По словам Кюмник, эстонскую пенсию начали переводить в любую страну, где проживает эстонский пенсионер, а до 2018 года Эстония могла это делать только в страны, входящие в Европейское экономическое пространство, а также в те страны, с которыми у нас имеется договор о социальном страховании.
Таким образом, если Людмила еще не начала получать пенсию за 31 год работы учителем в Эстонии, ей нужно найти в США банк, принимающий переводы в евро, и снова начать получать свои деньги – потребовав перерасчета.