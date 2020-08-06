Michelle Obama. ФОТО: Shutterstock

Бывшая первая леди США Мишель Обама призналась, что страдает от депрессии, которая у нее протекает в легкой форме. По ее словам, такое состояние связано с пандемией, расистским насилием в США и лицемерием администрации Трампа.

Супруга Барака Обамы рассказала о проблемах со сном и сложностях с поддержанием привычной физической активности.

«Я просыпаюсь посреди ночи из-за переживаний или из-за ощущения тяжести», - говорит Мишель Обама в новом выпуске своего подкаста.

«Я знаю, что у меня депрессия в легкой форме. Не только из-за карантина, но и из-за расового конфликта, наблюдать изо дня в день лицемерие администрации [Трампа] очень тягостно», - признается Мишель Обама.

По ее словам, невыносимо каждый день начинать с новостей о бесчеловечном отношении к афроамериканцам, о том, что кто-то из афроамериканцев в США ранен, убит, несправедливо обвинен в чем-либо.

Ключ к выходу из депрессии, по словам Мишель Обамы, - поддержание стабильного распорядка дня. Следование определенному расписанию, как говорит Мишель Обама, становится еще важнее во время пандемии и карантина.

Кроме того, по словам бывшей первой леди США, чтобы справиться с «эмоциональными подъемами и спадами», нужно «знать себя» и понимать, что приносит тебе радость.