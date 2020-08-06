Фото ⟩ В Ания мусоровоз попал в аварию

Авария произошла на 18-м километре шоссе Ягала-Кяравете. По данным полиции, когда мусоровоз стал поворачивать налево, легковой автомобиль врезался в него сзади. К прибытию полиции на место происшествия водитель был заблокирован в своей легковушке и спасатели занимались его освобождением.