Фото ⟩ В Ания мусоровоз попал в аварию

Сегодня, 6 августа, около 13:00 центр тревоги получил сообщение об аварии в волости Ания, где сзади в мусоровоз врезался легковой автомобиль.
Авария произошла на 18-м километре шоссе Ягала-Кяравете. По данным полиции, когда мусоровоз стал поворачивать налево, легковой автомобиль врезался в него сзади. К прибытию полиции на место происшествия водитель был заблокирован в своей легковушке и спасатели занимались его освобождением.
«Водителя удалось вытащить из автомобиля, скорая помощь везет его в больницу», - сообщила в 14:00 полиция.
О возможном опьянении человека, спровоцировавшего эту аварию, ничего неизвестно.