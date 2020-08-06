Чт, 6.08.2020
Историческая память – категория относительная и всегда апеллирующая к настоящему. Мария Сморжевских-Смирнова

Фото ⟩ В Ания мусоровоз попал в аварию

Сегодня, 6 августа, около 13:00 центр тревоги получил сообщение об аварии в волости Ания, где сзади в мусоровоз врезался легковой автомобиль.

Авария произошла на 18-м километре шоссе Ягала-Кяравете. По данным полиции, когда мусоровоз стал поворачивать налево, легковой автомобиль врезался в него сзади. К прибытию полиции на место происшествия водитель был заблокирован в своей легковушке и спасатели занимались его освобождением.

«Водителя удалось вытащить из автомобиля, скорая помощь везет его в больницу», - сообщила в 14:00 полиция. 

О возможном опьянении человека, спровоцировавшего эту аварию, ничего неизвестно. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ