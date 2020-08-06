Чт, 6.08.2020
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  • Департамент здоровья не советует купаться на Штромке: на пляже вывешен красный флаг

Департамент здоровья не советует купаться на Штромке: на пляже вывешен красный флаг

Stroomi rand

ФОТО: Sander Ilvest

Пробы, взятые на пляже Штромка в Таллинне, указывают на снижение качества воды, в связи с чем Департамент здоровья не советует купаться на этом пляже.

Результаты проб воды показывают, что микробиологические показатели качества воды ухудшились, передает  BNS со ссылкой на Департамент здоровья.

В пробах воды выявили повышенное содержание кишечных энтерококков и Escherichia coli. Это бактерии, которые живут в кишечнике человека и других теплокровных животных. За этими бактериями ведется наблюдение, поскольку это хороший индикатор потенциального фекального загрязнения воды.

В четверг на Штромке взяли дополнительную пробы воды с пляжа, чтобы проверить, не является ли загрязнение временным. До получения подтверждающих улучшение качества воды результатов анализов купаться на Штромке не рекомендуется.

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