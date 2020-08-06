Департамент здоровья не советует купаться на Штромке: на пляже вывешен красный флаг

Пробы, взятые на пляже Штромка в Таллинне, указывают на снижение качества воды, в связи с чем Департамент здоровья не советует купаться на этом пляже.
Результаты проб воды показывают, что микробиологические показатели качества воды ухудшились, передает BNS со ссылкой на Департамент здоровья.
В пробах воды выявили повышенное содержание кишечных энтерококков и Escherichia coli. Это бактерии, которые живут в кишечнике человека и других теплокровных животных. За этими бактериями ведется наблюдение, поскольку это хороший индикатор потенциального фекального загрязнения воды.
В четверг на Штромке взяли дополнительную пробы воды с пляжа, чтобы проверить, не является ли загрязнение временным. До получения подтверждающих улучшение качества воды результатов анализов купаться на Штромке не рекомендуется.