Департамент здоровья не советует купаться на Штромке: на пляже вывешен красный флаг

Результаты проб воды показывают, что микробиологические показатели качества воды ухудшились, передает BNS со ссылкой на Департамент здоровья.

В пробах воды выявили повышенное содержание кишечных энтерококков и Escherichia coli. Это бактерии, которые живут в кишечнике человека и других теплокровных животных. За этими бактериями ведется наблюдение, поскольку это хороший индикатор потенциального фекального загрязнения воды.