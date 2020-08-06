Фото ⟩ При реставрации церкви Олевисте обнаружены фрагменты средневекового известнякового портала

Средневековый тесаный камень был обнаружен на фасадных стенах в ходе работ по реставрации южной часовни. Из-за плохого состояния фасада старую штукатурку пришлось частично снять, в ходе чего на стенах обнаружили остатки тесаного отделочного камня.
По словам руководителя отдела охраны памятников старины Департамента городского планирования Бориса Дубовика, особенной эту находку делает сохранившаяся на деталях полихромия.
«Первоначально порталы Старого Таллинна, а также окна и другие вытесанные из камня детали были разноцветными, однако из-за погодных условий на протяжении столетий краски исчезли», - сказал Дубовик.
Борис Дубовик добавил, что единственный цветной портал сохранился у дома по адресу Вана тург, 6, однако он был установлен на фасад лишь в 1980-х годах, когда сложили воедино обнаруженные в подвале фрагменты.
«Фрагменты декораций из тесаного камня время от времени встречаются во время реставрационных работ фасадов зданий в Старом городе, они либо экспонируются, либо используются при реставрации окон. Однако цветные тесаные камни обнаруживаются крайне редко, к примеру, в последний раз это произошло при вскрытии стен здания по адресу Лай, 13», - добавил Дубовик.
Осмотр в ходе реставрации южной часовни церкви Олевисте подтвердил предположения историка искусства Антса Хейна о том, что часовня была построена в 1830-х годах после крупного пожара церкви. Старая часовня была в настолько плохом состоянии, что ее пришлось снести, однако полученный в ходе сноса строительный материал был использован заново.
Хорошо сохранившийся до наших дней южный портал построили в часовне, однако оставшийся тесаный камень был использован для заполнения стен. Обнаруженный тесаный камень принадлежит порталу со стрельчатой аркой. Поскольку на одном из камней сохранилась краска, вероятно, он находился перед южной часовней и был защищен от погодных воздействий. Исходя из основного плана, сделанного до пожара в 1797 году, можно предположить, что ступенчатый портал, камни которого были обнаружены, мог находиться на входе, ведущем из часовни в церковный зал. Вероятно, этот портал был уничтожен огнем в ходе крупного пожара церкви.
По первоначальному плану, обнаруженные тесаные камни измерят и сфотографируют. Поскольку они представляют собой ценную находку, взвешивается возможность их снятия со стены. Извлечение камней позволит подробнее изучить краски и рисунок, а также экспонировать камни в церкви.
Реставрацию южной часовни церкви Олевисте планируется завершить в сентябре текущего года. Реставрационные работы поддерживаются программой «Ренессанс таллиннских церквей» в объеме приблизительно 72 000 евро. Начатая в 2001 году программа нацелена на реставрацию представляющих историческую ценность и охраняемых как памятники старины святилищ. В рамках программы приходы получают пособие на реставрацию церквей, находящихся под защитой как памятники старины, консервацию и ознакомление с их культурной ценностью. В рамках программы реставрация церкви Олевисте началась еще в 2001 году. Таллинн поддержал реставрацию двумя млн евро.