Чт, 6.08.2020
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airBaltic с пятницы восстанавливает еще один маршрут

Глава airBaltic Мартин Гаусс.

ФОТО: Sander Ilvest

Латвийская авиакомпания airBaltic с пятницы, 7 августа, возобновит прямые рейсы Рига-Штутгарт (Германия), сообщила агентству BNS представитель авиакомпании Алиса Бриеде.

Полеты на самолете Airbus A220-300 будут выполняться два раза в неделю.

Со среды, 5 августа, airBaltic возобновила полеты в столицу Грузии Тбилиси.

До конца августа airBaltic планирует предложить 69 маршрутов из стран Балтии.

В первом полугодии 2020 года airBaltic перевезла 810 317 пассажиров, что на 64% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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