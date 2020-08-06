airBaltic с пятницы восстанавливает еще один маршрут

Латвийская авиакомпания airBaltic с пятницы, 7 августа, возобновит прямые рейсы Рига-Штутгарт (Германия), сообщила агентству BNS представитель авиакомпании Алиса Бриеде.
Полеты на самолете Airbus A220-300 будут выполняться два раза в неделю.
Со среды, 5 августа, airBaltic возобновила полеты в столицу Грузии Тбилиси.
До конца августа airBaltic планирует предложить 69 маршрутов из стран Балтии.
В первом полугодии 2020 года airBaltic перевезла 810 317 пассажиров, что на 64% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.