Репс: не соблюдающие карантин студенты из третьих стран лишатся вида на жительство

Нарушение правил карантина иностранными студентами может иметь серьезные последствия для жителей Эстонии, поэтому консервативные методы университетов оправданы, заявила министр образования и науки Майлис Репс в программе Uudis + на Vikerraadio.
«В постановлении, которое разрешает въезд гражданам третьих стран /---/ указано, что в случае нарушения режима самоизоляции в течение 14 дней, они потеряют право находиться в Эстонии», - цитирует министра Rus.ERR.
Репс отметила, что за свои консервативные действия университеты подвергались резкой критике, однако в целях предосторожности она бы поступила аналогично: «Если университет принимает решение, в зависимости от состояния здоровья или из академических соображений, что какой-то студент не подходит или не будет принят, то это автономное решение, и мы не будем настаивать на зачислении студента».
У университетов также есть право требовать от иностранных студентов результаты теста на коронавирус. Министр подчеркнула, что речь не идет о притеснении иностранных студентов и преподавателей: дело в том, что осенью для всех необходимо создать безопасную среду.