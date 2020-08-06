Репс: не соблюдающие карантин студенты из третьих стран лишатся вида на жительство

Репс отметила, что за свои консервативные действия университеты подвергались резкой критике, однако в целях предосторожности она бы поступила аналогично: «Если университет принимает решение, в зависимости от состояния здоровья или из академических соображений, что какой-то студент не подходит или не будет принят, то это автономное решение, и мы не будем настаивать на зачислении студента».