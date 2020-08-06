Чт, 6.08.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар

ВОЗ: возвращение болельщиков на трибуны обернется катастрофой

WHO Health Emergencies Programme head Michael Ryan attends a press conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, on July 3, 2020 at the WHO headquarters in Geneva. (Photo by Fabrice COFFRINI / POOL / AFP)

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов приведет ко вспышке коронавируса.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой.

"Большое скопление людей в 40, 50, 60 тысяч человек. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы втиснете все это в четырех или пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте до места проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия, — приводит слова Райана France 24 

Напомним, что из-за пандемии коронавируса большинство крупных футбольных соревнований после возобновления сезона проходит без зрителей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ