В Нарве двух нетрезвых водителей приговорили к тюремному заключению

1 августа около 23.00 в Нарве на Таллиннском шоссе патрульные полицейские заметили водителя с подозрительным стилем вождения. Водителю был дан знак остановиться, и в ходе проверки выяснилось, что находившийся за рулем автомобиля Volkswagen 39-летний мужчина был пьян. Менее чем через два часа патрульные полицейские задержали в Нарве на улице Калда 41-летнего мужчину за рулем автомобиля Nissan, у которого также было установлено алкогольное опьянение. Оба водителя в качестве подозреваемых в преступлении были задержаны и доставлены в арестный дом.

На состоявшемся 3 августа заседании Вируского уездного суда 39-летний водитель был признан виновным и приговорен к одному году, четырем месяцам и 27 дням реального тюремного заключения. В качестве дополнительного наказания мужчина лишен водительских прав на два года. На состоявшемся в тот же день другом заседании 41-летний водитель был приговорен суммарно к одному году, десяти месяцам и 26 дням тюремного заключения. В качестве дополнительного наказания он лишен водительских прав на два года и четыре месяца.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс отметила, что безопасность движения является одним из приоритетов полиции. «Патрульные полицейские Нарвского отделения серьезно относятся к каждому нарушению, и особенно – к инцидентам и сообщениям, связанным с нетрезвыми водителями. Пьяный водитель не способен адекватно оценить дорожную ситуацию и представляет серьезную опасность как для себя, так и для окружающих. Хочу всем напомнить – не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения и не позволяйте другим после употребления алкоголя управлять автомобилем. Если вы заметите водителя с подозрительным стилем вождения, обязательно сообщите об этом в полицию», – сказала Пресс.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, в работе полиции и прокуратуры, к сожалению, возникают ситуации, когда уже попадавшиеся пьяными за рулем водители после нарушения не изменяют свое поведение и в какой-то момент снова сталкиваются с неминуемым наказанием. «При повторном нарушении прокуратура ходатайствует о значительно более суровом наказании, и многолетнее реальное тюремное заключение в таких случаях уже не является редкостью», – сказала Христофорова.

Решение суда еще не вступило в силу.