"Живем, как в фильме Хичкока": Подкармливающий птиц сосед держит в страхе жителей дома в Хааберсти

На прошлой неделе в редакцию пришло сообщение о человеке, который каждое утро в определенное время кормит птиц перед многоквартирным домом Хааберсти. Уже ранним утром чайки сидят шеренгой на крыше дома, голуби и вороны собираются на тротуаре и проезжей части перед домом и ждут еды.

Фасадная сторона дома загрязнена птичьим пометом и перьями. Если в прошлом разъяснительная работа инспекторов МуПо оказывалась плодотворной и человека не видели кормящим птиц в течение недели, то вчера от жильцов дома снова пришла жалоба.

Этим утром инспекторы прибыли рано, и любитель птиц тоже в определенное время покинул дом с полиэтиленовыми пакетами, полными еды. Однако, заметив инспекторов и машину МуПо, он поспешил обратно в дом и на звонок не отреагировал.

«Мы зафиксировали его действия. Тот факт, что он скрылся с места происшествия, означает, что он понимает содержание своих действий и то, что такие действия запрещены. Если человек не сделает выводов из нашего сегодняшнего визита, то надо принимать более жесткие меры. Пока мы попробовали по-хорошему», - сказал главный инспектор МуПо по региону Хааберсти Талех Гусейнов.

«Мы живем здесь, как в фильме Хичкока, птицы летают над головами. Но вороны уже настолько наглеют, что прилетают на балконы и расхаживают там. Везде полно птичьего помета», - рассказал инспекторам мужчина из соседнего подъезда.

Региональные инспекторы также получили сообщения об агрессивном поведении мужчины по отношению к двухлетнему ребенку, который прибежал посмотреть на кормление птиц. По словам матери ребенка, мужчина кричал на ребенка и толкнул его так, что последний упал.