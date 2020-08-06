Департамент здоровья: в настоящее время информации об антителах недостаточно

Согласно только что подготовленному исследованию, представленному сегодня правительству, по оценкам, в Эстонии новому коронавирусу подверглось в десять раз больше людей, чем показывает количество положительных ответов на образцы из носоглотки. Из них 80 процентов не имели симптомов, но антитела к вирусу присутствовали в крови. В то же время, до сих пор точно неизвестно, обеспечивают ли антитела защиту от вируса, пишет Postimees.
Главный специалист отдела мониторинга и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ханна Сепп объяснила Postimees, что после заболевания примерно через неделю развиваются антитела IgM, которые характеризуют активную инфекцию. А примерно через три недели после болезни вырабатываются антитела IgG, что характеризует перенесенную инфекцию.
Сепп также сослалась на научную литературу о том, что люди с более тяжелым протеканием коронавирусной болезни имеют более высокие уровни антител, чем, например, люди с очень легко перенесенным или вообще бессимптомным заболеванием.
«Однако сегодня невозможно провести очень четкие параллели между наличием антител и иммунитетом населения - у нас нет достаточно доказательной информации, чтобы сказать, как долго антитела сохраняются в организме человека и насколько эффективную защиту они обеспечивают», - добавила она.
«Хотя также нет очень четких сведений о мутации вируса, этот фактор также необходимо принимать во внимание», - сказала Ханна Сепп.