Департамент здоровья: в настоящее время информации об антителах недостаточно

Согласно только что подготовленному исследованию, представленному сегодня правительству, по оценкам, в Эстонии новому коронавирусу подверглось в десять раз больше людей, чем показывает количество положительных ответов на образцы из носоглотки. Из них 80 процентов не имели симптомов, но антитела к вирусу присутствовали в крови. В то же время, до сих пор точно неизвестно, обеспечивают ли антитела защиту от вируса, пишет Postimees.