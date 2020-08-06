Правительство ввело запрет на ночную продажу алкоголя в Тартуском уезде

На основании ограничения будет приостанавлена розничная продажа алкоголя в заведениях общественного питания и досуга Тартуского уезда с 23:00. Уместность ограничения будет оценена через две недели, и, если его не продлят, оно завершится 31 августа поздно вечером.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство уже взяло курс на то, чтобы в случае новых вспышек ограничения вводились целенаправленно и как можно более локально.

«За последнюю неделю произошло несколько новых вспышек в Тарту и Тартуском уезде, где за 14 дней подтверждена 41 активная инфекция. При этомв половине уездов Эстонии нет ни одного инфицированного. Поэтому мы не сочли оправданным введение ограничения на продажу алкоголя на всей территории Эстонии и поддержали введение ограничения только в Тартумаа», - сказал он.

Премьер-министр напомнил, что все жители Эстонии должны сыграть свою роль в предотвращении распространения вируса. «Ближайшие недели имеют решающее значение для дальнейшего распространения вируса. Пожалуйста, особенно в ближайшие недели, избегайте переполненных и закрытых помещений, держитесь на безопасном расстоянии от других людей, мойте руки и оставайтесь дома, если заболеете», - подчеркнул он.