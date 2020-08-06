На Балтийском вокзале мужчина размахивал ножом: полиция применила электрошокер

Сегодня на Балтийском вокзале в Таллинне пьяный мужчина не подчинился требованию бросить нож, поэтому полицейским пришлось применить электрошокер, сообщил Департамент полиции и погранохраны в своем аккаунте в Твиттере.
Инцидент произошел чуть позже 15 часов: пьяный мужчина угрожал другому мужчине ножом.
Угрожавший не подчинился требованию стражей порядка бросить нож и двинулся на полицейского. Чтобы остановить мужчину, пришлось применить электрошокер.
Скорая помощь отвезла размахивавшего ножом мужчину на медосмотр в больницу.
Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе уголовного производства.
В 18.30 мужчина был доставлен из больницы в полицейский участок и теперь содержится под стражей как подозреваемый в совершении преступления.
Veidi pärast kella 15 ähvardas alkoholijoobes mees Tallinnas Balti jaamas teist meest noaga. Mees ei allnud korraldusele nuga maha visata, vaid liikus politseinike suunas, mistõttu korrakaitsjad kasutasid mehe peatamiseks elektrišokirelva. #PõhjaP #Politsei— Politsei (@Politsei) August 6, 2020