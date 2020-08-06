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  • На Балтийском вокзале мужчина размахивал ножом: полиция применила электрошокер

На Балтийском вокзале мужчина размахивал ножом: полиция применила электрошокер

Balti jaam 2015.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня на Балтийском вокзале в Таллинне пьяный мужчина не подчинился требованию бросить нож, поэтому полицейским пришлось применить электрошокер, сообщил Департамент полиции и погранохраны в своем аккаунте в Твиттере.

Инцидент произошел чуть позже 15 часов: пьяный мужчина угрожал другому мужчине ножом.

Угрожавший не подчинился требованию стражей порядка бросить нож и двинулся на полицейского. Чтобы остановить мужчину, пришлось применить электрошокер.

Скорая помощь отвезла размахивавшего ножом мужчину на медосмотр в больницу.

Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе уголовного производства. 

В 18.30 мужчина был доставлен из больницы в полицейский участок и теперь содержится под стражей как подозреваемый в совершении преступления.

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