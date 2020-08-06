На Балтийском вокзале мужчина размахивал ножом: полиция применила электрошокер

Угрожавший не подчинился требованию стражей порядка бросить нож и двинулся на полицейского. Чтобы остановить мужчину, пришлось применить электрошокер.

В 18.30 мужчина был доставлен из больницы в полицейский участок и теперь содержится под стражей как подозреваемый в совершении преступления.