Когда достроят "Северный поток - 2"? И заработает ли он? Прогнозы европейских экспертов

Для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 километров труб. Стройка заморожена с декабря 2019 года, когда США ввели санкции против европейских подрядчиков. В июле Вашингтон даже расширил санкции, что вызвало резкую критику Германии и ЕС. Сейчас против газопровода выступили немецкие экологи. Стало также известно, что судно "Фортуна" не будет принимать участие в строительстве. Так удастся ли достроить "Северный поток-2"? И если да, то когда? DW поговорила с экспертами из Европы.

Экологи против "Северного потока - 2"

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерены в суде оспорить решение властей ФРГ, выдавших разрешение на сооружение "Северного потока-2". В качестве аргумента они приводят "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа". Оказалось, что выбросы метана, который в 86 раз вреднее углекислого газа, при добыче газа гораздо выше, чем считалось раньше. Экологи требуют повторно рассмотреть заявку на строительство газопровода и утверждают, что "на основе актуальных сведений, строительство "Северного потока-2" не было бы разрешено".

Марко Джули из Института европейских исследований в Брюсселе ожидает, что такого рода критика газопровода будет только нарастать в Германии. Однако, отмечает он, "поскольку "Северный поток - 2" полностью финансируется частными компаниями, он в меньшей мере подвержен "климатическим" соображениям". Ранее, 25 июня, Горное управление города Штральзунда, которое отвечает за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода, уже отклонило заявку о пересмотре своего решения.

Профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кэмферт считает, что "Северный поток - 2", с энергетической точки зрения, Германии по большому счету вообще не нужен. "Это очень дорогой проект и, кроме того, он идет вразрез с целями защиты климата и энергетическим поворотом, который происходит в Европе", - заявила она.

"Фортуна" отвернулась от трубопровода

Стало также известно, что трубоукладочная баржа "Фортуна", которая находится в немецком порту Росток, не будет участвовать в строительстве трубопровода. Об этом сообщила российская компания - арендатор судна - "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС). Именно "Фортуна" считалась одним из кандидатов на достройку "Северного потока - 2" в водах Дании: в июне датское энергетическое агентство (DEA) дало разрешение использовать не только суда с динамической системой позиционирования, но и с якорной, такие, как "Фортуна".

Австрийский политолог, профессор университета Инсбрука Герхард Манготт называет решение об отказе использовать судно "Фортуна" "придирками тех, кто не хочет, чтобы газопровод был достроен".