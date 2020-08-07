Студия Postimees: Белоруссия перед выборами – что изменят протесты, аресты и конфронтация с Россией?
Президентские выборы в Белоруссии пройдут уже в это воскресенье, 9 августа. Кандидатов на этот пост осталось немного, кроме действующего главы государства, который в преддверии выборов умудрился поссориться даже с Россией. Сможет ли кто-то пошатнуть власть Лукашенко?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире белорусский диссидент Андрей Обозов, проживающий с 2006 года в Эстонии. Смотрите интервью в 10:30!
- Что изменилось на выборах в Белоруссии по сравнению с предыдущими?
- Насколько сильна белорусская оппозиция?
- Сколь жесткие формы может принять преследование оппозиции?
- Откуда взялась конфронтация с Россией?
- Что стоит за историей с российскими военными, задержанными в Белоруссии?
- Накануне оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отменила большой митинг в Минске, был задержан глава ее избирательного штаба. Может ли это привести к еще большим протестам?