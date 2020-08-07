Студия Postimees: Белоруссия перед выборами – что изменят протесты, аресты и конфронтация с Россией?

Президентские выборы в Белоруссии пройдут уже в это воскресенье, 9 августа. Кандидатов на этот пост осталось немного, кроме действующего главы государства, который в преддверии выборов умудрился поссориться даже с Россией. Сможет ли кто-то пошатнуть власть Лукашенко?