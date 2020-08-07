Студия Postimees: Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире белорусский диссидент Андрей Обозов, проживающий с 2006 года в Эстонии.

Выдержки из беседы:

— Изменилось ли что-то в Белоруссии на этих выборах по сравнению с предыдущими?

— Данные выборы — значительно жестче предыдущих. Международные наблюдатели не были приглашены, в кабинках для голосования отсутствуют шторки, их убрали якобы из-за коронавируса. Власти делают все, чтобы было невозможно проконтролировать, как проходят эти выборы. Досрочное голосование продолжается третий день, и уже проголосовало 22% избирателей. Это очевидная фальсификация, такого просто не может быть!

Лукашенко очень важно красиво выглядеть в телевизоре, СМИ, и особенно — в русскоязычном пространстве. Ресурсная поддержка со стороны России всегда была его главной кормушкой.

— Но теперь ситуация изменилась…

— Теперь изменилась.

В Белоруссии любят шутить: Лукашенко продавал России поцелуи за реальные деньги. Это были обещания интеграции в обмен на деньги. Но в последний год Россия потребовала от него заплатить по счетам — начать интеграцию.

По оценкам международных организаций, Россия вложила в Беларусь достаточно много. По данным МВФ, с 2005 по 2015 годы эта сумма составила 106 миллиардов долларов, в среднем по 10 миллиардов в год. Это огромные деньги! Россия платила за интеграцию, чтобы удержать Белоруссию в сфере своих интересов, а Лукашенко использовал эти деньги на то, чтобы сохранить свою власть. Сейчас Россия потребовала реальной интеграции. Для Лукашенко это означает потерять часть власти.

— Что стоит за историей с российскими военными, задержанными в Белоруссии?

— Мы видим, что в Белоруссии идет накручивание населения против внешних врагов.

— Поднимается антироссийская волна?

— Пока еще нет. Лукашенко еще ни разу не назвал Россию напрямую врагом, но конкретно на это намекнул.

— Как вы объясните инцидент с российскими боевиками?

— По-моему, это провокация против российских властей. Инцидент с российскими боевиками был явно инсценирован Лукашенко. В России сейчас распространяется версия, что за этим стоят украинские спецслужбы, которые развели Лукашенко. Не верю! В Белоруссии без КГБ в таких делах ничего не происходит. Если это произошло в Белоруссии, значит, это всё было под контролем белорусских властей. Спецслужбы в последние годы стали гораздо сильнее. Это часть огромной работы Лукашенко.

Многие представители оппозиции уверены в том, что инцидент с российскими боевиками — это имитация со стороны Лукашенко.

Достаточно посмотреть, где жили эти боевики — в санатории, который находится под контролем администрации Лукашенко. Бесконтрольно такое не может произойти в Белоруссии никогда.

— Зачем Лукашенко это было нужно?

— Это шантаж России, которая отказалась поддерживать Лукашенко на этих выборах — ни деньгами, ни словами. Россия просто игнорирует все его действия.