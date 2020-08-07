Студия Postimees: Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад

- Белорусский народ уже не хочет Лукашенко
- Народ готов к протестному голосованию
- Главным оппонентом президента стала домохозяйка
- Инцидент с российскими боевиками инсценировал Лукашенко
Президентские выборы в Белоруссии пройдут уже в это воскресенье, 9 августа. Кандидатов на этот пост осталось немного, кроме действующего главы государства, который в преддверии выборов умудрился поссориться даже с Россией. Сможет ли кто-то пошатнуть власть Лукашенко?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире белорусский диссидент Андрей Обозов, проживающий с 2006 года в Эстонии.
Выдержки из беседы:
— Изменилось ли что-то в Белоруссии на этих выборах по сравнению с предыдущими?
— Данные выборы — значительно жестче предыдущих. Международные наблюдатели не были приглашены, в кабинках для голосования отсутствуют шторки, их убрали якобы из-за коронавируса. Власти делают все, чтобы было невозможно проконтролировать, как проходят эти выборы. Досрочное голосование продолжается третий день, и уже проголосовало 22% избирателей. Это очевидная фальсификация, такого просто не может быть!
Лукашенко очень важно красиво выглядеть в телевизоре, СМИ, и особенно — в русскоязычном пространстве. Ресурсная поддержка со стороны России всегда была его главной кормушкой.
— Но теперь ситуация изменилась…
— Теперь изменилась.
В Белоруссии любят шутить: Лукашенко продавал России поцелуи за реальные деньги. Это были обещания интеграции в обмен на деньги. Но в последний год Россия потребовала от него заплатить по счетам — начать интеграцию.
По оценкам международных организаций, Россия вложила в Беларусь достаточно много. По данным МВФ, с 2005 по 2015 годы эта сумма составила 106 миллиардов долларов, в среднем по 10 миллиардов в год. Это огромные деньги! Россия платила за интеграцию, чтобы удержать Белоруссию в сфере своих интересов, а Лукашенко использовал эти деньги на то, чтобы сохранить свою власть. Сейчас Россия потребовала реальной интеграции. Для Лукашенко это означает потерять часть власти.
— Что стоит за историей с российскими военными, задержанными в Белоруссии?
— Мы видим, что в Белоруссии идет накручивание населения против внешних врагов.
— Поднимается антироссийская волна?
— Пока еще нет. Лукашенко еще ни разу не назвал Россию напрямую врагом, но конкретно на это намекнул.
— Как вы объясните инцидент с российскими боевиками?
— По-моему, это провокация против российских властей. Инцидент с российскими боевиками был явно инсценирован Лукашенко. В России сейчас распространяется версия, что за этим стоят украинские спецслужбы, которые развели Лукашенко. Не верю! В Белоруссии без КГБ в таких делах ничего не происходит. Если это произошло в Белоруссии, значит, это всё было под контролем белорусских властей. Спецслужбы в последние годы стали гораздо сильнее. Это часть огромной работы Лукашенко.
Многие представители оппозиции уверены в том, что инцидент с российскими боевиками — это имитация со стороны Лукашенко.
Достаточно посмотреть, где жили эти боевики — в санатории, который находится под контролем администрации Лукашенко. Бесконтрольно такое не может произойти в Белоруссии никогда.
— Зачем Лукашенко это было нужно?
— Это шантаж России, которая отказалась поддерживать Лукашенко на этих выборах — ни деньгами, ни словами. Россия просто игнорирует все его действия.
В начале кампании Лукашенко попытался обвинить часть кандидатов, что они — проект России, в т.ч. за связи с «Газпромом». Оба кандидата сейчас сидят. Полагаю, что их впоследствии свяжут с «боевиками». Внутри страны он постоянно повторяет, что идет угроза со стороны России, а России он транслирует, что вы меня сейчас потеряете. В 2010 году он уже шантажировал Россию: если вы мне не будете платить, я уйду в Европу. Потом в день выборов он договорился Россией о кредите на 4 млрд и полностью разорвал с Европой. Сейчас повторяется та же самая ерунда.
— На что рассчитывает Лукашенко сейчас — на признание выборов со стороны Европы, если он будет выступать против России?
— Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг — настолько плоха ситуация в Белоруссии, настолько сильны протестные настроения.
Через год Лукашенко легко поменяет свою позицию и Россия будет самой братской страной. Надо понимать, что Лукашенко — диктатор, а не политик.
— Пророссийский кандидат Лукашенко теперь позиционирует себя как антироссийский. Могут ли в Белоруссии привести к власти антироссийские настроения?
— На данный момент это невозможно. Во время выдвижения кандидатов больше всего подписей было отдано за главу «Белгазпромбанка», одного из топ-менеджеров «Газпрома». Людям нет разницы, российский он или антироссийский кандидат. Люди хотят нормального менеджера, который придет к власти и приведет экономику страны в порядок. Люди хотят стабильности и нормального уровня жизни.
— Сможет ли кто-то пошатнуть власть Лукашенко?
— Сейчас народ готов к протестному голосованию. И если ему поставить табуретку, народ проголосует и за нее. Кто угодно — только не Лукашенко.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда главным оппонетом Лукашенко стала домохозяйка, которая открыто говорит, что хочет жарить котлеты, а не править страной (Светлана Тихановская, муж которой попал под административный арест и не смог зарегистрироваться в кандидаты — прим.ред.) . Но она идет на выборы, так как у нее нет выхода. Других кандидатов просто нет.
— Как вы оценивает ее шансы?
— К сожалению, Лукашенко за счет силы и репрессий сможет протестные настроения сломать и подавить. Народ еще не до конца готов бороться со страхом. Население запугивают армией и постоянно повторяют, что никакие майданы у нас не пройдут.
Но если Лукашенко пойдет привычным путем и разгонит с людей с помощью ОМОНа, вполне возможен реальный мандан. Люди вернутся на площади.
— Под майданом обычно подразумевают огранизацию протестов внешними силами…
— Нет, это самоорганизация. Людей просто всё достало!
— Накануне Светлана Тихановская отменила большой митинг, была задержана глава ее избирательного штаба. Может ли это привести к еще большим протестам?
— Многое будет зависеть от Лукашенко и его репрессивной машины. Она готова к запуску. Если он сможет резко подавить бунт, как это было в 2010 году, то есть погасит возможность выступления против фальсификации выборов 10 августа, то люди на какое-то время успокоятся. Но это будет временное затишье из-за испуга или страха. Через какое-то время они опять выйдут на улицу.
Протесты уже не остановить. Белорусский народ уже не хочет Лукашенко. Люди поняли, что были обмануты на протяжении 25 лет. Моментом истины стало поведение Лукашенко во время эпидемии, когда он проблему просто не признавал. Народ это запомнил.
Россия выдерживает взвешенную и спокойную позицию, она не стала вмешиваться даже тогда, когда белорусские власти произвели рейдерский захват банка одного из кандидатов, который полностью принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку».
Россия воздерживается от любых негативных комментариев в адрес Лукашенко, чтобы не получить обвинения во вмешательстве в очередные выборы. Россия заняла выжидательную позицию, чтобы ситуация не была использована против нее.
— Откуда взялась эта конфронтация с Россией?
— Внешний враг — это единственная возможность для Лукашенко сохранить власть. Через несколько лет можно будет снова прийти к России и сказать: вы должны кормить меня без всяких условий.
Основной вопрос — под чьим контролем находится Белоруссия. Это вопрос безопасности и ЕС, и России. Это не политический вопрос. Это вопрос безопасности.
Подробнее в повторе!
- Что изменилось на выборах в Белоруссии по сравнению с предыдущими?
- Насколько сильна белорусская оппозиция?
- Сколь жесткие формы может принять преследование оппозиции?
- Откуда взялась конфронтация с Россией?
- Что стоит за историей с российскими военными, задержанными в Белоруссии?
- Накануне оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отменила большой митинг в Минске, был задержан глава ее избирательного штаба. Может ли это привести к еще большим протестам?
Одежда ведущей: Diana Arno
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