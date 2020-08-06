Обязательное ношение масок на повестке дня пока не стоит

Главный специалист отдела мониторинга и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ханна Сепп считает, что маску следует носить в первую очередь тем, чья работа требует тесного контакта с другими людьми, а также больным.

«И если у них возникает неизбежная необходимость покинуть свой дом, тогда появляется и риск вступить в тесный контакт с другими людьми и затем заразиться», - добавила она.

Департамент на сегодня не видит необходимости в обязательном ношении маски. Не обсуждает такую ​​меру и правительство.