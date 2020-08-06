Чт, 6.08.2020
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Обязательное ношение масок на повестке дня пока не стоит

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil riigikontrolli ülevaadet kommenteerides, et 2018. aasta plaanitust üle 200 miljoni euro suurem eelarve puudujääk ei tulenenud valitsuse teadlikust ülekulutamisest, vaid oodatust tagasihoidlikumast maksulaekumisest.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Несмотря на то, что ношение маски в общественных местах является желательным, а ​​недавно в Эстонии появились новые вероятные очаги коронавируса, ни Департамент здоровья, ни правительство пока не считают нужным делать ношение маски обазательным, сообщает портал новостей ERR.

Главный специалист отдела мониторинга и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ханна Сепп считает, что маску следует носить в первую очередь тем, чья работа требует тесного контакта с другими людьми, а также больным.

«И если у них возникает неизбежная необходимость покинуть свой дом, тогда появляется и риск вступить в тесный контакт с другими людьми и затем заразиться», - добавила она.

Департамент на сегодня не видит необходимости в обязательном ношении маски. Не обсуждает такую ​​меру и правительство.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, каждый человек сам понимает необходимость маски в зависимости от ситуации: «Если говорить об ощущении, когда маска может стать обязательной, то в данный момент у меня совершенно точно этого ощущения нет», - сказал он.

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