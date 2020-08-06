Обязательное ношение масок на повестке дня пока не стоит

Несмотря на то, что ношение маски в общественных местах является желательным, а недавно в Эстонии появились новые вероятные очаги коронавируса, ни Департамент здоровья, ни правительство пока не считают нужным делать ношение маски обазательным, сообщает портал новостей ERR.
Главный специалист отдела мониторинга и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ханна Сепп считает, что маску следует носить в первую очередь тем, чья работа требует тесного контакта с другими людьми, а также больным.
«И если у них возникает неизбежная необходимость покинуть свой дом, тогда появляется и риск вступить в тесный контакт с другими людьми и затем заразиться», - добавила она.
Департамент на сегодня не видит необходимости в обязательном ношении маски. Не обсуждает такую меру и правительство.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, каждый человек сам понимает необходимость маски в зависимости от ситуации: «Если говорить об ощущении, когда маска может стать обязательной, то в данный момент у меня совершенно точно этого ощущения нет», - сказал он.