Утверждены антикоронавирусные меры для чемпионата мира по авторалли и соревнований Ironman

Министр культуры Тынис Лукас отметил, что для успешной и безопасной организации крупных соревнований крайне необходимо применять учитывающие характер этих соревнований меры по предотвращению распространения COVID-19.

«Одобренные на кабинетном совещании альтернативные меры по предотвращению распространения заражения касаются в первую очередь контроля за риском распространения инфекции, но также направлены на минимизацию контактов спортсменов и членов их команд с местным населением. Наша цель – гарантировать безопасность как местных жителей, так и спортсменов», - сказал Тынис Лукас.

На соревнованиях будут действовать следующие требования:

Связанные с этапом чемпионата мира по авторалли спортсмены, члены их команд и организаторы, прибывающие в Эстонию из стран, где показатель заражения превышает 16 человек на 100 тысяч населения, должны будут не более чем за 72 часа до отъезда из страны пребывания или проживания сделать тест на COVID-19 по методике полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иметь письменную справку на английском языке, подтверждающую отрицательный результат.

По прибытии в Эстонию все связанные с соревнованиями люди, все зависимости от показателей заражения в их стране, должны будут в течение 24 часов сделать ПЦР-тест и до получения результатов теста соблюдать условия самоизоляции с помощью и в сотрудничестве с организаторами соревнований.

После получения отрицательного результата теста будет выдаваться аккредитация для участия в соревнованиях, после чего участники смогут приступить к исполнению своих связанных с соревнованиями обязанностей.

Во время пребывания в Эстонии все зарубежные гости, в том числе из числа организаторов, должны будут ежедневно следить за своим здоровьем и обязаться участвовать в осуществляемом по принципу случайной выборки контроле – измерении температуры, тестировании и т.п.

Во время пребывания в Эстонии необходимо соблюдать так называемую соревновательную изоляцию, что означает разрешение заниматься только делами, связанными с соревнованиями, и необходимость избегать всех посторонних контактов. Например, нельзя пользоваться общественным транспортом, передвигаться можно только по территории проведения соревнований, запрещено посещать людные места и т.п.

В соревнованиях Ironman смогут участвовать спортсмены только из стран так называемого зеленого списка. Исключение сделано для элитных атлетов а на дистанции 70.3 и их команд, всего примерно для 60 человек, которым также придется быть готовыми соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, организаторы соревнований предусмотрели ряд собственных правил, чтобы избежать распространения COVID-19 на соревнованиях и в Эстонии. Их список будет при необходимости дополнен с учетом темпов распространения вируса.